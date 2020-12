Coupe du monde 2022 : tout savoir sur le tirage au sort des éliminatoires

Quelles équipes à battre pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022 ? L'équipe de France sera fixée ce lundi sur ses adversaires des éliminatoires du mondial qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. A partir de 18h, le tirage au sort se déroulera à Zurich, au siège de la Fifa.

Les Bleus sauront alors qui ils affronteront pendant les éliminatoires qui auront lieu de mars à novembre 2021. Cette phase de qualification a d'ores et déjà commencé en Amérique du Sud et en Asie.

Tirage au sort, mode d'emploi

Pour la zone Europe, 55 équipes sont réparties en 10 groupes (cinq groupes de six équipes, cinq groupes de cinq équipes). Les sélections nationales qui sont déjà qualifiées pour le Final Four de la Ligue des nations (6-10 octobre 2021), dont la France, seront d'office versées dans les groupes à cinq équipes.

En plus des Bleus, l'Italie, la Belgique et l'Espagne sont également concernées. Ce Final Four se retrouveront dans l'un des groupes A à E et ne pourront pas se retrouver dans le même groupe. Ces quatre équipes ne pouvaient de toutes façon pas s'affronter puisqu'elles sont également têtes de série en raison de leur classement Fifa de novembre 2020.

Les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour le mondial 2022. Les 10 équipes qui seront arrivées deuxième de leur groupe devront se qualifier lors de matchs barrage.

La composition des chapeaux dans la zone Europe

- Chapeau 1 : Belgique, France, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Danemark, Allemagne, Pays-Bas

- Chapeau 2 : Suisse, pays de Galles, Pologne, Suède, Autriche, Ukraine, Serbie, Turquie, Slovaquie, Roumanie

- Chapeau 3 : Russie, Hongrie, Irlande, République tchèque, Norvège, Irlande du Nord, Islande, Ecosse, Grèce, Finlande

- Chapeau 4 : Bosnie, Slovénie, Monténégro, Macédoine, Albanie, Bulgarie, Israël, Biélorussie, Géorgie, Luxembourg

- Chapeau 5 : Arménie, Chypre, Ile Féroé, Azerbaïdjan, Estonie, Kosovo, Kazakhstan, Lituanie, Lettonie, Andorre

- Chapeau 6 : Malte, Moldavie, Liechtenstein, Saint-Marin, Gibraltar

Le fonctionnement des barrages

Pour les équipes devant passer pour les barrages, trois billets seront distribués parmi les 10 équipes ayant terminé à la deuxième place de leur groupe. Les deux meilleurs vainqueurs de groupe de la dernière Ligue des nations y participeront également, s'ils n'ont pas terminé ni premier ni deuxième de leur groupe de qualification.

Les barrages seront partagés en trois voies. Chacune comportera deux demi-finales se jouant en match à élimination directe. Les gagnants de chaque demi-finale se qualifient pour la finale de leur voie, elle aussi à élimination directe.

Les vainqueurs des trois finales se qualifient pour la Coupe du monde 2022.