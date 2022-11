Coupe du monde 2022 : "Une force collective se dégage", les réactions après France-Danemark

L'équipe de France est rassurée. Elle est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar après sa victoire face au Danemark (2-1), ce samedi. Elle brise une malédiction : depuis 2006, aucun champion du monde ne s'était qualifié pour les 8e de l'édition suivant son titre. Après la rencontre, Didier Deschamps et ses joueurs se sont montrés optimistes pour la suite de la compétition.

"Il y a une force collective qui se dégage en dehors, et sur le terrain. (...) On aura besoin de ça pour ce qui nous attend" - Didier Deschamps

Son équipe a brisé la malédiction du tenant du titre. Depuis 2006, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne se sont tous cassés les dents sur la phase de poules de la Coupe du monde suivant leur titre. Alors, inquiet Didier Deschamps ? "Je n'avais pas d'anxiété ou d'inquiétude, pour la bonne raison qu'à un moment, les statistiques sont faites pour être contredites. On ne va pas s'enflammer mais c'est très bien ce qu'on a fait jusqu'ici. Au-delà de la qualité du groupe, les joueurs sont des compétiteurs. Il y a une force collective qui se dégage en dehors, et sur le terrain cela se voit aussi. On aura besoin de ça pour ce qui nous attend."

Le Basque a forcément réagi à la performance de Kylian Mbappé. Avec son doublé, le joueur du PSG a permis aux Bleus de s'extirper du piège danois. "Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions. Le fait d'avoir aussi d'autres joueurs autour de lui qui amènent du danger, cela lui permet d'être un peu plus libéré. (...) Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du monde et l'équipe de France aura besoin d'un très bon Kylian. C'est un leader. (...) Kylian ne va pas prendre la parole, ce n'est pas trop son truc, mais de par ce qu'il fait c'est une locomotive. N'Golo Kanté, on l'a pas entendu en 2018, mais ça ne l'a pas empêché (d'être un leader sur le terrain)", a réagi le technicien français.

"On va pouvoir s'appuyer sur ce genre de victoire par la suite" - Raphaël Varane, défenseur central de l'équipe de France

Pour son retour à la compétition après un mois sans jouer , l'ancien Lensois s'est montré solide derrière. De quoi rassurer le joueur de Manchester United pour la suite de la compétition. "Objectif atteint ! On avait à cœur de gagner le match après avoir perdu deux fois contre cette équipe sur les derniers mois (défaites 2-1 , en juin dernier et 2-0 , en septembre dernier en Ligue des Nations, N.D.L.R.). C'est une très bonne équipe mais on a réussi à avoir cette rage de vaincre, cet état d'esprit de groupe, être solides ensemble. Et on sait qu'ensuite on a des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence, qui ont cette capacité à être décisifs et à faire mal à l'adversaire. On a concédé très peu d'occasions, on s'en est créé pas mal. Il y a beaucoup de satisfaction et on va pouvoir s'appuyer sur ce genre de victoire par la suite."

"A ce poste, je me suis senti bien" - Jules Koundé, défenseur central replacé latéral droit face au Danemark

Ce match était une première pour Jules Koundé. Le joueur formé aux Girondins de Bordeaux a honoré sa première titularisation en Coupe du monde. Le défenseur central du Barça a dépanné au poste de latéral droit après le loupé de Benjamin Pavard face à l'Australie. Le résultat : un peu plus de sérénité derrière. De quoi donner de la confiance au Girondin d'origine. "On a fait un match très consistant, on s'est créé des occasions. On a été solides et bien concentrés défensivement. Même quand ils ont égalisé, on a su repartir de l'avant et aller chercher ce deuxième but. On voulait vraiment finir le travail, même si ce n'est que le premier pas. A ce poste, je me suis senti bien. Ca a été un petit peu difficile au début avec quelques pertes de balles mais j'ai l'habitude de jouer avec Ousmane (Dembélé), on se connaît bien, il m'a pas mal aidé sur le travail défensif donc je suis content. Le match contre la Tunisie est important pour garder cette bonne dynamique. Il va y avoir une rotation, c'est logique que tout le monde participe. Je pense que c'était très important de gagner ce soir pour ça."

"Face à la Tunisie, on va jouer pour gagner. Être qualifiés ne change rien" - Théo Hernandez, latéral gauche de l'équipe de France

Un Hernandez en remplace un autre. Après la blessure de Lucas face à l'Australie, Théo a pris la relève sur le côté gauche de la défense française, ce samedi. Avec réussite. De quoi se tourner sereinement vers le dernier match de poules face à la Tunisie, ce mercredi 30 novembre. "La Tunisie, on va l'aborder comme ces deux premiers matches, on va jouer pour gagner. Être qualifiés ne change rien, nous on veut gagner tout le temps. (...) Et bien sûr que j'ai envie de le jouer !"