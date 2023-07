Coupe du monde 2023 : les Bleues s’inclinent pour leur dernier match de préparation face à l’Australie

Pour sa dernière répétition avant son entrée en lice à la Coupe du monde de football, l'équipe de France féminine s'est inclinée face à l'Australie (1-0) à Melbourne, ce vendredi 14 juillet. À neuf jours du début de leur compétition contre la Jamaïque le 23 juillet à Sydney (12h, heure française), les Bleues ont cédé sur un but de Mary Fowler (66e) et ont peut-être perdu sur blessure l'une de leurs joueuses phares, Selma Bacha, touchée à une cheville dans le temps additionnel.

La Lyonnaise, sortie sur civière à quelques secondes du coup de sifflet final, doit passer de nouveaux examens médicaux samedi pour juger de son indisponibilité en vue du début du Mondial. Une blessure inquiétante mais abordée avec "prudence" par le sélectionneur Hervé Renard. En conférence de presse, le coach des Bleues s'est voulu rassurant : "On peut perdre un premier match et être champion du monde."

Selma Bacha sérieusement blessée à la cheville gauche

"Je suis allé la voir, on était tous auprès d'elle. Sa cheville a tourné et on espère que ce ne sera pas trop grave. C'est la plus mauvaise nouvelle de la soirée", a-t-il estimé. "Restons prudents, on est toujours inquiets mais il faut être mesuré, ne pas se précipiter, être patient et optimiste", a ajouté l'entraîneur. Pièce-maîtresse du système des Bleues car elle peut jouer en défense, au milieu ou en attaque, la prometteuse joueuse de l'OL serait une immense perte pour l'équipe de France dans le cas d'un forfait.

Les Bleues sont déjà privées de plusieurs de leurs principaux atouts pour ce Mondial: les attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino ainsi que la milieu Amandine Henry. La milieu Oriane Jean-François a aussi déclaré forfait pendant la préparation.

