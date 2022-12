Coupe du monde : 33 interpellations le soir de la finale à Nice, Estrosi veut la majorité pénale à 16 ans

227 personnes ont été arrêtées partout en France ce dimanche soir en marge de la finale de Coupe du monde entre la France et l'Argentine. À Nice, on compte 33 interpellations, d'après le maire Christian Estrosi. Dans un communiqué, il dénonce "des affrontements avec des bandes de jeunes venus en découdre avec de la violence gratuite et n’hésitant pas à s’en prendre" aux forces de l'ordre.

Des incidents ont eu lieu sur l'avenue Jean Médecin où des individus cagoulés ont visé les policiers avec des feux d'artifice. Ces derniers ont répliqué avec des bombes de gaz lacrymogène. Dans le pays, 40 policiers dont 32 CRS ont été blessés, d'après France Info.

L'abaissement de la majorité, une arlésienne de droite

L'édile niçois estime qu'il "faut tirer les leçons de ce qui s’est produit dans toutes les grandes villes de France" et estime qu'il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans. "J’appelle à la plus grande fermeté face à ceux qui ont été interpellés et qu’il faut condamner de la façon la plus ferme. Face à ces faits, il est urgent que l’État se montre intraitable", poursuit Christian Estrosi. Une demande déjà formulée par ses prédécesseurs de droite comme François Fillon ou Xavier Bertrand qui n'a jamais abouti. Et de conclure qu'il "faut engager une grande réflexion sur le rôle des réseaux sociaux puisque la plupart de ces voyous se filment pour diffuser leurs faits et se prennent pour des héros de Tik Tok ou Snapchat."