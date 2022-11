Coupe du monde : à la veille de l'ouverture du Mondial, le patron de la Fifa critique les leçons de morale

Ce sont des déclarations volontairement choc de la part du président de la Fifa, Gianni Infantino. Ce samedi, à la veille de l'ouverture du Mondial-2022, lors d'un long monologue, il a affirmé se sentir "arabe", "gay", "travailleur migrant". Il balaye ainsi les "leçons de morale" des détracteurs du Qatar, qui relèvent selon lui de "l'hypocrisie".

Le Mondial, qui se termine le 18 décembre, débute dimanche avec la rencontre entre le pays hôte et l'Equateur.

Répondre aux critiques

Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant", c'est ainsi que le patron de la Fifa, Gianni Infantino a débuté ce samedi la conférence de presse à la veille de l'ouverture de la Coupe du monde. Une manière de répondre aux nombreuses critiques dont fait l'objet l'organisateur de la Coupe du monde, accusé de ne pas se soucier par exemple des conditions de travail des travailleurs étrangers .

Il a aussi balayé la polémique après la décision des autorités qataries d'interdire subitement vendredi la vente d'alcool à proximité des stades. "Je pense personnellement qu'on peut survivre sans bière pendant trois heures. Que ce soit en France, en Espagne, en Ecosse."

Une hypocrisie

"Parmi les grandes entreprises qui gagnent des milliards au Qatar, combien ont réglé la question du sort des travailleurs migrants? Aucune, parce qu'un changement de législation veut dire moins de profits. Mais nous, nous l'avons fait", a lancé le président de la FIFA. "Ces leçons de morale, biaisées, sont juste de l'hypocrisie" a ajouté celui qui est candidat à sa propre succession à la tête de l'instance du football mondial.

De nombreuses critiques ont émergé à l'approche du début de cette coupe du monde, sur les coûts, la question environnementale, mais surtout sur les droits humains. Le Qatar est régulièrement critiqué par les ONG pour son traitement des travailleurs migrants, notamment dans les secteurs de la construction, de la sécurité et du travail domestique. Il fait aussi l'objet de nombreuses critiques sur la manière dont sont traitées les personnes LGBTQ+.

Officiellement, il y a eu trois décès dans les huit stades du Mondial. Un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a un bureau à Doha, a conclu que 50 travailleurs étaient morts dans des accidents du travail en 2020 et que 500 autres avaient été blessés gravement.

La Coupe du monde débute dimanche avec la rencontre entre le pays hôte et l'Equateur. La France jouera mardi prochain à 20h00, face à l'Australie son premier match.