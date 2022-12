Coupe du monde : à Laurière, les Anglais et Français sont rivaux le temps d'un match

Au bar Le Galopin, à Laurière, au nord de Limoges, les fans de foot suivent les matchs de la Coupe du Monde du Qatar. Ce samedi soir, les supporters français étaient d'un côté du bar, les supporters anglais, de l'autre côté. C'est une explosion de joie chez les supporters français, à la 17ᵉ minute avec le premier but de Tchouaméni. Alors forcément, ça va narguer les supporters anglais. "Combien de fois, ils nous ont humilié en rugby. Et bien ce soir, on prend notre revanche" plaisante un fervent défenseur de l'équipe de France.

Supporters français VS supporters anglais

Mandy est assise avec ses compatriotes anglais, mais elle hésite sur l'équipe à soutenir. C'est pourquoi elle porte un maillot de l'équipe de France, en dessous du maillot de l'équipe d'Angleterre. "C'est vraiment difficile parce qu'on vit tous en France et on aime la France. Mais on est d'Angleterre aussi. On aurait préféré les voir s'affronter en finale" explique Mandy.

Côté français, on tient les paris sur un bout de papier. Frank a parié 2-1 pour la France. "J'ai dit aux Anglais que s'ils gagnaient, je me levais et je remarchais. Mais je pense que je vais rester assis…" ironise l'homme au fauteuil roulant, sous les rires de ses camarades.

En route pour les demi-finales

Le match se termine par une victoire pour l'équipe de France (2-1), mais Andy retire son maillot de l'équipe d'Angleterre. "Si la France gagne la coupe du monde, je prendrai le maillot avec les trois étoiles" promet-elle.

À la fin du match, ce sont bien les supporteurs français et anglais qui ont trinqué ensemble pour fêter la victoire des Bleus. Les joueurs de Didier Deschamps défieront le Maroc, ce mercredi, pour une place en finale.