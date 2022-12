Coupe du monde : À Limoges, Gustavo soutient l'Argentine, son pays d'origine et de cœur

Gustavo est Argentin, il soutiendra son équipe même s'il vit en France depuis plus de 10 ans

La finale de la Coupe du monde de football a lieu ce dimanche au Qatar entre la France et l'Argentine. Si les Français sont derrière les Bleus, à Limoges, Gustavo est Argentin, et il soutiendra bien son pays. Même sans être retourné en Argentine depuis 30 ans, c'est son équipe de cœur qui lui fait vivre le plus d'émotions : "pendant les 90 minutes que durent le match, je crie, je pleure, je suis insupportable pour regarder un match de foot".

ⓘ Publicité

Gustavo vit avec sa femme Julie à Limoges, alors à la maison, chacun supporte son équipe, et tout le monde se rassemblera pour fêter la victoire de celle qui l'emportera. Depuis le début de la compétition Gustavo est devenu un peu superstitieux, parce que le seul match qu'il n'a pas pu regarder a été perdu par l'Albicéleste (face à l'Arabie Saoudite, lors du premier match de poule). Depuis il explique "avoir regardé tous les matchs. Comme par hasard l'Argentine a gagné. Et je porte toujours le même pantalon et même t-shirt". Depuis son pays, ses amis lui rapportent la joie ressentie dans les rues en lui écrivant des messages.

"Dimanche ça sera 45.000 Argentins contre 11"

Les Bleus le savent, ils devront faire face aux milliers de supporters Argentins qui ont fait le déplacement au Qatar. Gustavo en plaisante "dimanche, ça sera 45.000 Argentins contre 11 Français sur le terrain (...). Ce n'est pas pour être prétentieux mais l'ambiance qu'on met en Argentine est différente. Il y a très peu de personnes qui n'aiment pas le foot. Ici c'est beaucoup plus calme, nous on est vraiment des fous".