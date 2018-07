J - 3 ! On compte les jours avant la finale de la coupe du monde ! Les Bleus affronteront les Anglais ou les Croates à Moscou dimanche à 17 h et espèrent bien ajouter une deuxième étoile à leur maillot ! Côté supporters, on y croit dur comme fer, la ferveur est plus que jamais là et tout le pays ou presque est derrière l'équipe de France. Pour montrer son soutien, à part une bonne voix pour crier quand il y a but, il faut aussi...une bonne panoplie. Colliers de fleurs aux couleurs bleus blanc rouge, bracelets, klaxons, drapeaux et maquillage, les accessoires tricolores ne manquent pas.

Martine, aux couleurs tricolores. © Radio France - Soizic Bour

Razzia sur les drapeaux et le maquillage

À Fiesta République, un magasin d'articles de fête à Strasbourg, la valse des clients ne s'arrête jamais : "j'en vois tout le temps, le matin à l'ouverture, jusqu'au soir à la fermeture", note Caroline, la gérante. "Ce qu'on vend le plus, ce sont les drapeaux, le maquillage et les fumigènes". Heureusement elle avait anticipé, question gestion des stocks.

"J'avais commandé les articles il y a un an"

"On est bien obligé, ensuite en fonction des résultats de l'équipe de France ça passe ou ça casse, on se retrouve avec un stock ou pas, ou une rupture de stock, là, cette année, on a de la chance mais ce sont des articles qu'on a fait faire et qu'on a commandé depuis l'année dernière qui sont entreposés dans un stock à l'extérieur de la ville", ajoute-t-elle.

Caroline, la gérante du magasin Fiesta République à Strasbourg. © Radio France - Soizic Bour

Les accessoires qui partent le mieux : les drapeaux et le maquillage. © Radio France - Soizic Bour

"Je suis venu rallonger la panoplie !"

Les supporters, eux, veulent parfaire leur costume. Philippe cherche les sticks de maquillage bleu blanc rouge, il a déjà tout utilisé : "c'est que ça fait quelques matchs que je suis en tenue quand même", explique-t-il. Cathy, elle, a les bras chargés d'accessoires tricolores, elle devait s'approvisionner avant le week-end : "Je pars à Paris rejoindre ma fille, on va aller dans une fan zone pour suivre le match. J'ai pris 3 drapeaux, des perruques, du maquillage, on va s'habiller tous en bleu blanc rouge et faire la fête".