Coupe du monde : à trois jours du premier match, les incertitudes qui entourent encore le "onze" des Bleus

A trois petits jours d'affronter l'Australie, mardi pour son premier match de la Coupe du monde 2022, la France ignore encore quels titulaires seront alignés. Des incertitudes liée aux états de santé des joueurs et aux derniers arbitrages de Didier Deschamps.

En défense : Varane sera-t-il opérationnel ?

Le sélectionneur a annoncé le retour d'une défense à quatre (deux axiaux et deux latéraux), la recette gagnante en 2018, chagriné par des carences affichées par l'animation à cinq (trois axiaux et deux joueurs de couloir) ces derniers mois. Dans tous les cas, le patron de l'arrière-garde reste Raphaël Varane. Mais le pilier de 29 ans, blessé à une cuisse le 22 octobre avec Manchester United, n'est pas certain de revenir à temps. L'aligner d'entrée contre les Socceroos est un risque et s'en priver, également, vu la faible expérience internationale de ses remplaçants potentiels.

En cas de rétablissement, il formerait la paire avec Dayot Upamecano (sept sélections), solide avec le Bayern mais pas toujours avec les Bleus, ou avec Ibrahima Konaté (deux sélections), performant à Liverpool et à l'aise pour son baptême international en juin. Son associé naturel, Presnel Kimpembe, est en effet forfait pour le tournoi.

Sur les côtés, Benjamin Pavard part avec une longue d'avance sur Jules Koundé à droite. Un duel fratricide est en jeu à gauche, entre le favori Lucas Hernandez et son cadet Theo.

Au milieu : Rabiot, Tchouaméni et...

En l'absence des tauliers du Mondial russe, N'Golo Kanté et Paul Pogba, deux joueurs se détachent au sein d'un milieu de terrain sinon peu expérimenté : Adrien Rabiot (29 sélections) et Aurélien Tchouaméni (14 sélections). Le premier, en grande forme à la Juventus Turin, ne se cache pas. "Titulaire, (je le serai) très probablement. Ce sont de grandes responsabilités dans une compétition comme celle-là, mais je suis prêt à les assumer", a assuré vendredi l'ancien Parisien. Quant à Tchouaméni, il a disputé 14 des 15 derniers matches des Bleus, à seulement 22 ans. "Boss ou pas boss, ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est le terrain", a-t-il affirmé jeudi.

Derrière cette doublette, les postulants offrent moins de garanties. Youssouf Fofana bénéficie de sa complicité avec Tchouaméni, affinée pendant deux saisons à Monaco. Eduardo Camavinga s'entraîne lui aussi avec Tchouaméni depuis quelques mois au Real, mais ses récentes performances en sélection ne plaident pas en sa faveur.

Autre option : proposer à Antoine Griezmann d'évoluer un cran plus bas. "Dans son club, Antoine change de position par moments et se retrouve dans un triangle au milieu de terrain, ça ne lui pose pas de problème. C'est un équilibre à trouver", a expliqué le sélectionneur lors de son annonce de liste. Mais y aura-t-il forcément un troisième milieu de terrain ? Face au manque de profondeur à ce poste, Deschamps peut n'en aligner que deux et décider de miser sur quatre attaquants.

En attaque : l'inconnue Benzema

Deschamps aligne dès qu'il le peut son triangle d'or d'attaque avec Antoine Griezmann au soutien de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Le flou entourant l'état de forme du dernier rebat les cartes. A l'exception d'une petite demi-heure contre le Celtic Glasgow, le 2 novembre, l'attaquant du Real Madrid (34 ans) s'est tenu éloigné des terrains depuis un mois complet. Gêné à une cuisse, le Ballon d'Or n'a pas disputé le moindre entraînement collectif depuis le début du rassemblement, lundi.

Olivier Giroud est le prétendant idéal pour le remplacer, comme en septembre lorsqu'une blessure musculaire avait maintenu Benzema à l'infirmerie. Deschamps peut aussi opter pour une animation tactique différente, avec quatre attaquants : Griezmann en meneur de jeu, Giroud devant, Mbappé sur un côté et, de l'autre, Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman.