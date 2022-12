Coupe du monde : Adrien Rabiot et Dayot Upamecano "ménagés" avant la demi-finale

Adrien Rabiot, Antoine Griezmann et Dayot Upamecano, le 10 décembre 2022 au Qatar.

Dayot Upamecano et Adrien Rabiot disputeront-ils la demi-finale de Coupe du monde face au Maroc, mercredi au Qatar (20h) ? Le défenseur et le milieu ont été "ménagés" ce mardi et dispensés d'entraînement a indiqué la Fédération française de football.

ⓘ Publicité

Il s'agit de la deuxième séance consécutive manquée par Upamecano, titulaire en défense centrale. Le joueur du Bayern Munich était déjà resté en salle, lundi, sans explication. Le quotidien L'Équipe avait évoqué un mal de gorge pour expliquer son absence.

Titulaires depuis le début de la compétition

Aurélien Tchouaméni a aussi fait l'impasse sur la séance collective lundi, préservé après un coup reçu à un mollet contre l'Angleterre samedi, d'après son entourage. Le milieu du Real Madrid et des Bleus était en revanche de retour à l'entraînement mardi soir, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'équipe de France affronte le Maroc mercredi (20h00) à al-Khor pour une place en finale, quatre ans et demi après son sacre à Moscou contre la Croatie. Une absence d'Upamecano et de Rabiot mercredi serait un coup dur pour le sélectionneur Didier Deschamps qui en a fait des titulaires indiscutables depuis le début de la compétition.

Adversaire inédit pour la France en compétition officielle, le Maroc se présente galvanisé par ses exploits contre les cadors belges, espagnols et portugais, tous sortis groggy de leurs duels face à une défense de fer et une attaque rapide et déroutante.