Coupe du monde : Adrien Rabiot forfait, deux changements dans le XI de départ des Bleus face au Maroc

Deux joueurs ne sont pas remis à temps. Didier Deschamps opère, donc, deux changements dans la composition de départ des Bleus pour affronter le Maroc, en demi-finale du Mondial, ce mercredi. L'ancien Sochalien Ibrahima Konaté et le milieu de terrain monégasque Youssouf Fofana remplacent respectivement Dayot Upamecano et Adrien Rabiot. Les deux joueurs ont été malades ces derniers jours et dispensés d'entraînement hier. Adrien Rabiot est même forfait pour cette rencontre et ne prendra pas place sur le banc.

Pour le reste, le sélectionneur conserve neuf titulaires du quart de finale face à l'Angleterre, notamment Aurélien Tchouaméni, touché à la cuisse lors du dernier match.

La composition de départ des Bleus

Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Konaté, T.Hernandez - Tchouaméni, Fofana, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.