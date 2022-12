Coupe du monde : ascenseur émotionnel pour les supporters parisiens des Bleus

Difficile de se faire une place pour assister à la finale entre la France et l'Argentine, sur les Grands Boulevards, à Paris. Il faut jouer des coudes, se montrer patient, ou avoir été plus malin en ayant réservé une table. "Mais vu la queue qu'il y a, c'est impossible de rentrer, c'est la faute à Anne Hidalgo", soupire un passant qui aurait aimé regarder le match sur un écran géant.

Sunset boulevard pour les Bleus

Heureusement, certains bars laissent entrevoir leur écran, c'est le cas du Sunset Boulevard, le bien nommé en ce dimanche pluvieux. Les supporters s'y amassent, lancent des Marseillaises et d'autres chants moins recommandables contre l'adversaire argentin. Le premier but signé Leo Messi sur penalty vient quelques peu calmer les ardeurs.

La deuxième réalisation argentine, signée Angel di Maria, plonge les Grands Boulevards dans la pénombre. "L'arbitrage est un peu douteux", peste un supporter. "il y a des fautes pas méritées contre la France, pour moi il n'y a pas pénalty. On n'est pas très confiants, mais Didier doit les remotiver", ajoute une supportrice des Bleus*.* "L'Argentine est très forte. On n'est pas dedans, il faut un petit miracle."

Un miracle nommé Mbappé...

Et puis, à la 80e minute, au moment où plus personne n'y croit, le miracle se produit. Ou plutôt, Kylian Mbappé sort de sa boite. Un penalty, suivi d'une demi-volée sublime et revoilà l'équipe de France dans le coup. "C'est incroyable, on revient de nulle part, c'est fou !"

.... Mais le messie est argentin

Le match prend un nouvelle dimension, quand, en prolongations, Messi marque le but du 3-2, puis Kylian Mbappé, lui répond dans la foulée. Place à la séance fatidique des tirs-au-but. Coman et Tchouaméni échouent. S'en est fini des illusions pour les supporters Français . "Je suis dévasté, il n'y a rien à dire, c'est terrible", constate Rodrigue, errant comme une âme en peine sur des Champs-Elysées éclairées par la tristesse des supporters français. "On avait l'énergie, l'émotion, tout est descendu d'un coup avec la séance des tirs-au-but", désespère Nathan. " Mbappé a fait un grand match, Merci Kylian, et aussi Randal Kolo-Muani", ajoute-t-il.

Certains tentent de relativiser. "Faut pas oublier qu'on était menés 2-0", souligne Nicolas. On revient dans le match, c'est incroyable. On n'a pas à rougir, pour faire une belle finale, il faut un beau perdant. Et je pense qu'on est les meilleurs (sic) perdants de toute l'histoire des finales de Coupe du monde." Pas sûr que cet argument soit entendu par les supporters français qui se seraient bien vu avec une troisième étoile cousue sur le maillot de l'équipe de France.