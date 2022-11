Coupe du monde : attention à ne "pas se voir plus beaux qu'on est" prévient Didier Deschamps

Un match après l'autre. A la veille du départ des Bleus pour le Qatar, mercredi, Didier Deschamps a fait part de ses impressions sur franceinfo. Le sélectionneur veut y "aller par étape" et rester concentré sur la phase de poule de cette Coupe du monde de football 2022, à commencer par ce premier match de l'équipe de France, contre l'Australie mercredi prochain.

ⓘ Publicité

Un Mondial dont on comprend entre les lignes qu'il sera, sauf surprise, plus compliqué que le précédent. Déjà, parce qu'"il n'y a pas de temps pour des matchs de préparation", rappelle le sélectionneur. "C'est impossible, en raison du délai trop court entre la fin des matchs de championnat et le début de la compétition". Parce qu'il y a des blessures, bien sûr. Et puis parce que le statut de champion en titre "amène à plus d'exigences. Il y une attente qui est plus importante".

Evidemment, compte tenu des circonstances, Didier Deschamps n'a aucune "certitude" à ce stade. "Il ne faut pas se voir plus beaux qu'on est, plus forts qu'on est. Il y a beaucoup de qualité aussi en face", prévient-il. Mais le sélectionneur assure avoir encore "toute l'énergie et la détermination" pour aller le plus loin possible dans cette compétition. "Nous avons fait beaucoup de choses en amont avec l'ensemble de mon staff afin d'anticiper des choses, pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles en arrivant à Doha", souligne-t-il.

La phase de poule comme objectif

Avant de courir, il faut apprendre à marcher. Et à rêver trop loin dès le début, les Bleus pourraient se faire couper l'herbe sous le pied plus vite que prévu. Didier Deschamps veut rassembler les esprits de ses ouailles autour de la phase de poule. "Nous avons un premier objectif, c'est nos trois premiers matchs de groupe, tranche le sélectionneur. Il ne faut pas penser à des lendemains heureux. Il faut être pragmatique. Il faut déjà continuer la compétition après notre phase de groupe. Cela commence par le premier match contre l'Australie, premier match qui est souvent décisif et très important pour la suite."

Mais il ne faut pas enterrer les Bleus trop vite pour autant. L'objectif reste "d'aller le plus loin possible", rappelle Didier Deschamps, "comme c'était le cas déjà en 2014 au Brésil, en 2018 en Russie".

Le contexte social au cœur du Mondial

"Lorsque la compétition commence, le terrain reprend ses droits", selon Didier Deschamps. Les performances des Bleus feront-elles pour autant oublier le climat si particulier qui entoure cette Coupe du monde au Qatar ? "Je comprends que ça intéresse beaucoup de monde de savoir ce qu'il se passe au Qatar. La seule vérité, dans le sport et dans le football, c'est le terrain, même s'il y a d'autres choses importantes", reconnaît-il.

Alors que les joueurs de l'équipe de France ont annoncé dans un communiqué ce mardi qu'ils allaient apporter un soutien financier à des ONG et des associations œuvrant pour la protection des droits humains, le sélectionneur est partagé sur cette décision, même s'il n'est pas "surpris". "Je savais qu'ils le feraient car j'échange avec eux", indique-t-il, mais "c'est leur décision".

"Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, hormis sur le terrain de football. Nous avons évidemment échangé et je leur ai donné mon avis. Cependant, c'est une initiative qui vient de leur part, qu'ils ont partagé ensemble et qu'ils ont voulu communiquer. Cela amènera toujours de l'interprétation, en bien ou en mal. On va leur demander combien ils vont donner et ce ne sera pas assez car on veut toujours plus. En tant que sélectionneur, en tout cas, je leur ai donné mon avis et je pense que c'est une bonne chose, même s'ils ne sont pas là pour ça", analyse "Dédé".

Il y aussi cette décision annoncée par le capitaine Hugo Lloris de ne pas porter le brassard en faveur de l'inclusion lors du Mondial-2022. Là-dessus, il souhaite "remettre les choses dans le contexte. Ce n'est pas spécifique avec la Coupe du monde au Qatar. Nous avons fait la Coupe du monde en Russie, celle au Brésil. Nous sommes dans des pays qui ont leurs lois et leurs règles. Nous sommes aussi et surtout sous les décisions de la Fifa."