Coupe du monde au Qatar : Grenoble boycotte à son tour et ne diffusera pas les matchs sur grand écran

C'est au tour de Grenoble de rejoindre les grandes villes qui ont décidé de boycotter la diffusion de la Coupe du monde de football au Qatar, prévue du 20 novembre au 18 décembre. Comme Paris, Lille, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Marseille, ou encore Toulouse, Grenoble ne diffusera aucun match de la Coupe du monde masculine de foot : "pas un euro d’argent public grenoblois pour le Qatar !" a twitté Éric Piolle, le maire EELV de la capitale des Alpes, ce mercredi.

ⓘ Publicité

"Tout ça est totalement délirant" - Éric Piolle, le maire de Grenoble

"En 2021, j'ai été un des rares élus à demander la relocalisation de la coupe du Monde ailleurs" a-t-il expliqué à France Bleu Isère. "On avait déjà eu les Jeux d'hiver à Pékin avec 100 % de neige artificielle. On va jouer au Qatar dans des stades climatisés, comme il y a eu les championnats du monde d'athlétisme au Qatar, en 2019, avec un départ de marathon à minuit à cause de la température. Tout ça est totalement délirant" s'est-il insurgé.

En plus des arguments environnementaux avancés par de nombreux maires, dont Éric Piolle, la municipalité de Grenoble met également en avant des raisons humanitaires, pointant les "600 morts déplorés sur la construction des stades de foot". "Nous avons les leviers pour ramener la Coupe à la raison et nous irons plus loin pour un sport populaire, écolo et féministe" renchérit enfin Éric Piolle.