Coupe du monde au Qatar : Kylian Mbappé a ébloui le monde entier

JEAN CATUFFE / DPPI VIA AFP

Mbappé "pour les livres d'histoire". Auteur d'un triplé historique, à l'occasion de la finale de la coupe du monde de football face à l'Argentine ce dimanche 18 décembre (3-3, défaite 4-2 aux tirs aux buts), Kylian Mbappé est un peu plus entré dans la légende de son sport, à seulement 23 ans. Il suffit de jeter un oeil sur la presse internationale, ce lundi, pour mesurer la portée du phénomène.

ⓘ Publicité

En Italie, la Gazzetta dello sports salue "Mbappé, un phénomène qui ne ressemble à personne". Outre-Rhin, le Süddeutsche Zeitung rend hommage au Français et à sa "performance individuelle pour les livres d'histoire du football". "Quelle finale !", s'enthousiasme le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui parle d'une "soirée de folie" pour les deux équipes qui ont traversé "le ciel et l'enfer". En Espagne, El Pais rappelle que "le Français réalise un triplé et égalise deux fois dans un match perdu d'avance".

On peut en effet deviser sur la tournure toute différente qu'aurait prise le match de dimanche, avec des Français tous plus empruntés les uns que les autres, si le "crack de Bondy" n'avait pas eu la bonne idée de convertir le penalty provoqué par Kolo Muani (80e) avant de signer une demi-volée de génie (81e), puis d'aller de nouveau égaliser pour arracher une séance de tirs aux buts à l'issue cruelle (118e).

"Finale inoubliable", "délire", "extase", "la meilleure finale de tous les temps", s'exclame la presse argentine, de même que la presse française qui s'enthousiasme de cette "finale en apothéose", d'un "match au suspense irréel" ou "complètement fou", selon Le Monde. "L'un de ces matches héroïques qui traversent le temps", souligne l'Equipe, mais aussi "l'un de ces coups de poignard qui traversent le coeur".

Mbappé soulier d'or et en quête de records

La performance de Mbappé fait écho à celle de Lionel Messi. L'Argentin a guidé son équipe vers le sacre. Libération salue d'ailleurs à égalité les "Légendaires" Messi et Mbappé, partageant équitablement sa première page entre les deux rivaux à Doha mais co-équipiers au PSG.

Messi a eu beau gagner la Coupe du monde, c'est Mbappé qui en remporte le Soulier d'or de meilleur buteur, avec ses 8 buts inscrits au Qatar. Un total qui vient s'ajouter aux 4 buts inscrits en Russie. A seulement 23 ans, avec 12 buts inscrits en Coupe du monde, Kylian Mbappé est d'ores et déjà le sixième meilleur buteur de l'histoire des Mondiaux de football, à égalité avec son idole Pelé, et à 4 unités du recordman Miroslav Klose.

Dans cette coupe du monde au Qatar, il se sera illustré à plusieurs reprises, notamment en débloquant totalement la situation en huitièmes de finale face à la Pologne (doublé, victoire 3-1), mais aussi en concentrant sur lui nombre de défenseurs Anglais et Marocains en quarts et en demi. Nul doute que le Français aura soif de records dans les prochaines grandes compétitions, comme l'indique ce tweet posté par le joueur ce lundi matin.