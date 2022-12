Coupe du monde au Qatar : les rues de Toulouse en liesse après la qualification de la France en demi-finales

Victoire de la France contre l'Angleterre ce samedi soir : 2-1. Les Bleus ont gagné leur ticket pour les demi-finales du Mondial au Qatar, grâce à un premier but d'Aurélien Tchouaméniet et d'un second signé Olivier Giroud. Forcément, ça s'est entendu dans les rues de Toulouse.

Les joueurs de Didier Deschamps affronteront donc le Maroc, qui s'est qualifié ce samedi aussi, un peu plus tôt. Un moment historique pour les Lions de l'Atlas qui ont battu le Portugal 1-0. Supporters français et marocains se sont donc retrouvés au niveau du métro Jean Jaurès, à Toulouse pour célébrer ensemble.

Le joueur du TFC, Zakaria Aboukhlal, sélectionné dans l'équipe du Maroc devient d'ailleurs le 3e joueur évoluant à Toulouse à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde.

Rendez-vous pour les demi-finales : France-Maroc, ce mercredi à 20h.