DIRECT - Coupe du monde au Qatar : suivez le tirage au sort des groupes (18h)

Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar se déroule vendredi (18h) à Doha. Les 32 équipes qualifiées seront fixées sur leurs adversaires de la première phase de la compétition. Suivez en direct le tirage au sort et découvrez les adversaires des Bleus.

Adversaires abordables ou groupe de la mort ? Ce vendredi à 18h, le monde du ballon rond sera fixé avec le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2022 effectué depuis Doha au Qatar. De Tokyo à Buenos Aires, d'Ottawa à Dakar, les supporters des 29 nations qualifiées (sur 32) auront les yeux rivés sur les fameuses boules réparties en quatre chapeaux de prestige et de niveau sportif décroissant.

Pour le Qatar, pays hôte qui dispute son premier Mondial, la France tenante du titre et les six autres meilleures nations au classement Fifa (Angleterre, Argentine, Belgique, Brésil, Espagne, Portugal), être versé dans le premier chapeau est la garantie de ne pas s'affronter. Mais, dans le chapeau 2, rodent nombre d'épouvantails : l'Allemagne renaissante de l'entraîneur Hansi Flick, les Pays-Bas de Virgil Van Dijk, l'Uruguay toujours accrocheuse de Luis Suarez et Edinson Cavani, ou encore la Croatie vice-championne du monde.

La France, tombée de haut après l'élimination précoce à l'Euro l'été dernier mais conquérante quelques mois plus tard en Ligue des nations, pourrait retrouver la Croatie pour une revanche de la finale 2018 : l'Europe, avec ses 13 représentants, est la seule confédération dont les équipes peuvent s'affronter en phase de poules.

Fait inhabituel pour cette grand-messe quadriennale, trois participants manquent encore à l'appel dans le chapeau 4. En juin, sur un match au Qatar, deux billets seront attribués : le Pérou affrontera le vainqueur du barrage asiatique Émirats arabes unis-Australie et la Nouvelle-Zélande défiera le Costa Rica. Enfin, il restera à déterminer qui du pays de Galles ou du vainqueur d'Écosse-Ukraine, reporté en raison de l'invasion russe dans ce pays, décrochera le dernier billet européen.

Suivez en direct le tirage au sort des groupes du Mondial 2022 :