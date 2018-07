Plus d'un millier de supporters de l'Équipe de France de football étaient rassemblés mardi soir à la salle Lauga de Bayonne pour vivre la demi-finale du mondial France - Belgique.

Un seul petit but signé Samuel Umtiti dès le retour des vestiaires a donc suffit à tout un pays, la France, pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde de football, qui se déroulera dimanche à Moscou. Dans la salle Lauga, à Bayonne, plus d'un millier de supporters des Bleus ont explosé sur ce but de la tête du défenseur formé à l'Olympique Lyonnais. Le match était retransmis sur un écran géant.

La tribune de la salle Lauga était bien garnie © Radio France - Maxime Bacquié

Comme en 1998 avec le doublé de Lilian Thuram contre la Croatie, c'est donc un défenseur qui qualifie la France pour la finale du Mondial. Ce sera la troisième finale dans cette compétition pour les Bleus, et la salle Lauga promet d'être bien remplie dimanche. "On sera là dimanche, c'est sûr, on la veut la 2e étoile sur le maillot," annonce Laurent, supporter des Bleus. Après le match, les coups de klaxons ont retenti pendant plusieurs heures dans le centre-ville de Bayonne.