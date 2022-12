Coupe du monde : bientôt une recrudescence de licenciés dans les clubs de foot des Pyrénées-Orientales ?

Son pronostic ? Victoire 2-1 contre l'Argentine ce dimanche, et les Bleus champions du monde pour la troisième fois. Eric Wattellier est le président du district de football dans les Pyrénées-Orientales, arbitre de Ligue 1 depuis cinq saisons. Les Mbappé, Neymar et autres Messi, il les voit jouer de près sur le terrain. "On a l'impression que rien ne peut arriver à l'équipe de France depuis le début de ce mondial", déclarait-il ce jeudi matin sur France Bleu Roussillon, au lendemain de la victoire des Bleus contre le Maroc.

Cette épopée en Coupe du monde, c'est aussi une bonne nouvelle pour les clubs des Pyrénées-Orientales. "Après le dernier mondial en 2018, nous avions enregistré une hausse de licenciés, environ 20%. On verra cette année, même s'il s'agit cette fois d'un mondial en cours de saison."

Les Pyrénées-Orientales, terre de foot

Le département compte près de 10.000 licenciés, donc davantage que les clubs de rugby. Mais selon Eric Wattellier, "il nous manque un club professionnel qui fasse briller le département."

La finale de dimanche, France-Argentine, débute à 16 heures. Elle sera à suivre sur l'antenne de France Bleu.