Coupe du monde : "ce groupe se relèvera", les Bleus abattus mais pas fatalistes après la défaite en finale

Si près et si loin de soulever une deuxième fois d'affilée la Coupe du monde. Les Bleus n'ont pu que l'observer de loin, après avoir été vaincus par l'Argentine, en finale, ce dimanche (3-3, 4 t.a.b à 2). Ce match d'une dramaturgie insensée est à l'image des Bleus : comme les montagnes russes. D'abord outrageusement dominés par les Argentins puis à deux doigts de remonter un écart de trois buts. Forcément, les Bleus sont marqués par ce match qu'ils n'ont perdu qu'au bout d'une séance de penaltys.

"On n'en était pas loin, ça fait mal" - Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus

Pas de deuxième étoile en tant que sélectionneur pour Didier Deschamps. Le Basque s'est montré abattu après la rencontre. "Quand il n'y a pas le Graal au bout, on n'en était pas loin, ça fait mal. Il faudra du temps pour digérer, a déclaré Didier Deschamps ce dimanche sur TF1. La déception est tellement énorme, il y a eu un avant et un pendant pas des plus faciles mais ce ne sont pas des excuses. Cela a été un pur bonheur avec le staff et les joueurs de partager ce Mondial. Il y a les matchs mais c'est une aventure humaine, il ne faut pas l'oublier. De ce côté-là, il n'y a que du positif." Au sujet de son avenir à la tête des Bleus, les sélectionneur a donné rendez-vous en 2023. "Je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu, on verra bien."

"Un passage de témoin" - Hugo Lloris, gardien et capitaine des Bleus

Pas de doublé historique pour Hugo Lloris. En cas de victoire, il aurait pu devenir le premier capitaine de l'histoire à soulever deux fois la Coupe du monde. Au lieu de ça, il y a d'immenses regrets. "On a été trop en réaction dans la finale. C'était presque un match de boxe, on s'est rendu coup pour coup. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est d'avoir complètement raté la première période. On n'a rien lâché. Il fallait un gagnant et ça s'est joué aux tirs au but. C'est toujours cruel. On sort vidé. Ca fait presque un mois de compétition. On aurait pu lâcher à 2-0 mais on a continué d'y croire pour renverser le match. Quand ça ne veut pas sourire ... Cette occasion à la 120e minute aurait pu nous faire basculer à 4-3. Il faut féliciter les Argentins qui ont disputé un grand tournoi et une grande finale." Pour le gardien de Tottenham, cette compétition a été pour les Bleus "un passage de témoin entre une génération qui arrive dans la dernière phase de sa carrière et une nouvelle génération avec en tête Kylian Mbappé."

"On se relèvera" - Raphaël Varane, défenseur de l'équipe de France

Il a bien failli rater l'une des plus belles finales de Coupe du monde. Raphaël Varane sort de ce match lessivé et optimiste pour la suite. "On est vidés, on a tout donné, on est allés au bout de nous-mêmes. On est tristes, mais fiers. On a eu beaucoup d'obstacles pendant cette compétition, on n'a rien lâché. Pendant une heure, on n'a pas existé mais on n'a rien lâché, on s'est battus, on est revenus dans ce match et on aurait même pu gagner. La fin est cruelle sur les tirs au but, mais on est fiers de ce qu'on a fait. C'est un groupe qui est très jeune, on a aussi construit nos succès avec des défaites donc ce groupe se relèvera. Il y a un potentiel qui est énorme, c'est un groupe qui a du cœur. Félicitations à l'Argentine, c'est mérité, et on garde la tête haute. On est revenus de nulle part, ce n'était pas facile, on n'a rien lâché. A la fin du match, physiquement on était mieux qu'eux et on aurait pu gagner, malgré cette heure ratée."

"Les Bleus nous ont fait rêver" - Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat était présent au Qatar ce dimanche pour assister à la finale. Il était aussi présent sur la pelouse après le coup de sifflet final. Même chose dans le vestiaire de l'équipe de France où il s'est adressé aux Bleus. "Il y aura sans doute des regrets après ce match (mais) vous avez fait du grand football. Vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont faire beaucoup d'autres Coupes du monde, plus que moi comme président. (...) Regardez : on en a un ce soir qui en a marqué trois, qui est un immense joueur, il lui est arrivé de rater des penalties, il a digéré", a déclaré Emmanuel Macron en parlant de Kylian Mbappé.