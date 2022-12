Coupe du monde : ce qu'il faut retenir de ce Mondial au Qatar

Ce Mondial 2022 s'est terminé en apothéose, sur l'une des plus belles finales de son histoire. L'Argentine l'a emportée au bout d'un match dantesque et d'une séance de penaltys face à la France (3-3, 4 t.a.b à 2). Messi et Mbappé nous ont livré le duel que tout le monde attendait, entre deux des meilleurs joueurs du monde avec un doublé pour l'Argentin et un triple d'anthologie pour le Français. Mais il n'y a pas que ça à retenir dans ces quatre semaines de compétition.

ⓘ Publicité

Une finale incroyable à la dramaturgie insensée

Commençons par la fin. Cette finale entre l'Argentine et la France a livré toutes ses promesses, entre deux sélections venues pour tricoter leur troisième étoile au-dessus du blason. L'Argentine l'a finalement emporté au bout d'un sommet de dramaturgie, un match d'anthologie qui aurait pu accoucher d'une souris . Les 80 premières minutes du match sont à sens unique tant les Français sont hors-sujet, apathiques, et surtout menés 2 à 0 par une Albiceleste (surnom de l'équipe d'Argentine) agressive au possible. Messi, De Paul, Mac Allister ou encore Alvarez ne se font pas peur jusqu'à ce que Kylian Mbappé sorte de sa boite pour inscrire un doublé en moins de deux minutes (80e puis 81e). Un penalty et une volée du "kid de Bondy' relancent ce match. Les Bleus reviennent de loin et emmènent les Argentins en prolongation. Messi répond ensuite à Mbappé (109e).

Kylian Mbappé déclenche une frappe enroulée moins de 10 minutes plus tard, touchée par la main du défenseur Gonzalo Montiel, dans la surface de réparation argentine. "Kyks" ne tremble pas et transforme le penalty (118e). Il y 3-3 à moins de deux minutes de la fin. Les Bleus auraient même pu l'emporter en toute fin de match sur une occasion qui va se transformer en cauchemar. Randal Kolo Muani est lancé seul face au gardien argentin qui détourne sa frappe grâce à son pied gauche. Les Argentins l'emporteront finalement aux penaltys après deux tirs aux buts loupés par Coman et Tchouaméni. "Il y a eu beaucoup d'émotions, c'est pour cela que c'est cruel à la fin", résume Didier Deschamps, le sélectionneur après le match.

Kylian Mbappé au moment de son deuxième but inscrit sur une sublime volée. © AFP - Odd ANDERSEN

La "Pulga" touche enfin le Graal

Il avait loupé le coche en 2014. Pas question de laisser passer sa chance en 2022. Lionel Messi a enfin remporté le seul titre qui lui manquait : la Coupe du monde. La "Pulga" (la puce en espagnol, surnom de Messi à cause de sa petite taille et de sa capacité à dribbler tout le monde) range un nouveau trophée dans une armoire déjà remplie de 42 récompenses, en club ou en sélection. Pêle-mêle, il a déjà 7 Ballons d'Or, 4 Ligues des Champions, 10 fois champion d'Espagne avec le Barça, 3 Coupes du monde des clubs ou encore une Copa America (équivalent de l'Euro en Amérique du Sud). En 2014, il avait échoué en finale du Mondial face à l'Allemagne après un but assassin de Mario Götze en toute fin de match. Cette fois, il soulève ce trophée qui le porte au même niveau que Maradona aux yeux des Argentins. Le média Olé titrait ce dimanche : "Gloire éternelle à Messi". Le quotidien Clarin évoque quant à lui "le bonheur d'un pays."

Kylian Mbappé chasseur de records

Kylian Mbappé n'a pas gagné cette Coupe du monde mais il l'aura marquée de son empreinte. Le joueur du PSG termine meilleur buteur de Mondial avec huit buts au compteur, dont un triplé monumental en finale. Ces huit buts font de "Kyky" le deuxième Français de l'histoire à devenir "pichichi" d'une Coupe du monde après Just Fontaine en 1958 et son record indépassable de 13 buts.

L'attaquant formé à Monaco devient également le deuxième joueur de l'histoire à marquer un triplé en finale après Geoffrey Hurst en 1966 lors du sacre de l'Angleterre. Parmi les lignes de statistiques, l'une d'elles le rapproche de Maradona : Kylian Mbappé est impliqué dans 10 buts des Bleus sur ce Mondial (8 buts, 2 passes décisives). Personne n'avait été important dans une Coupe du monde depuis Diego Maradona en 1986. Enfin, Mbappé le chasseur de record en tient un dans sa ligne de mire : celui de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Avec 12 buts, il n'est plus qu'à quatre unités du recordman Miroslav Klose (16 réalisations). Et il n'a que 23 ans.

À lire aussi Coupe du monde au Qatar : Kylian Mbappé a ébloui le monde entier

La surprise Maroc

Cette Coupe du monde 2022 est historique. Pour la première fois depuis sa création en 1930, un pays africain s'est hissé en demi-finale du plus prestigieux des tournois de foot. Et c'est le Maroc qui y est parvenu. La sélection, dirigée par l'ancien Grenoblois Walid Regragui a réussi là ou le Cameroun, le Ghana et le Sénégal avaient échoué. Le tout avec une défense réputée infranchissable : seulement un but encaissé avant les demi-finales (un csc). Cette arrière-garde a notamment permis d'éliminer la Belgique en poules, l'Espagne en huitièmes, et le Portugal en quarts. Immense Maroc avec le latéral Achraf Hakimi, le capitaine Romain Saïss, son compère en défense Nayef Aguerd, et surtout le gardien Yassine Bounou. Le portier a sauvé les siens face aux armadas de l'Espagne et du Portugal. Vous y ajoutez Sofyan Marabat, ratisseur infatigable et devant les dynamiteurs Hakim Ziyech et Sofiane Boufal, vous obtiendrez une sacrée équipe pourtant divisée quelques mois plus tôt. Il aura fallu le limogeage du Bosnien Vahid Halilhodžić avant le Mondial et la nomination de Walid Regragui pour remettre le Maroc sur de bons rails.

Les Croates toujours au rendez-vous

Vice-champions du monde en 2018. Troisièmes en 2022 . Plutôt pas mal le bilan de la Croatie sur les deux dernières Coupes du monde. Dirigés par Zlatko Dalić et emmenés par le Ballon d'Or 2018, Luka Modrić, les "Vatreni" (flamboyants, en croate) ont fait parler leur science du jeu et leur technique. Les Croates ont pu compter sur l'un des meilleurs milieu de terrain du monde : Brozović-Modrić-Kovačić. Au premier nommé la fonction de sentinelle devant la défense, au deuxième le rôle de maitre à jouer, et au troisième un poste de relayeur, capable se projeter vers l'avant. Vous mélangez cela à la culture du jeu enseignée par les clubs croates et notamment l'académie du Dynamo Zagreb, le club phare du pays, et vous obtiendrez une équipe capable de battre n'importe qui.

Le milieu de terrain croate Luka Modrić lors du quart de finale face au Brésil. © AFP - JACK GUEZ

Le Brésil et sa constellation de stars en a fait l'amère expérience en quarts de finale cette année avec une élimination aux penaltys. Qui plus est, plusieurs joueurs se sont révélés au grand public comme le défenseur central Joško Gvardiol (20 ans) et son masque sur le visage, et le gardien Dominik Livaković (27 ans), immenses tout au long de la compétition. Seul regret : pas d'attaquant capable de marquer des buts. Ce n'est pas le profil de l'ancien Sochalien Ivan Perišić et Andrej Kramarić n'a pas réussi à faire oublier Mario Mandžukić, parti à la retraite en 2021.

L'Espagne et l'Allemagne à la trappe

Deux mastodontes n'auront pas vu les quarts de finale de ce Mondial. Et ça devient une fâcheuse habitude depuis 2014 pour les Allemands et les Espagnols. L'Allemagne, quadruple championne du monde, a été éliminée dès le premier tour de cette Coupe du monde 2022, comme en 2018, malgré son statut d'outsider. Quant à l'Espagne, elle a été sortie par le Maroc en huitièmes de finale. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas réussi à briser la muraille marocaine, imperméable. La "Roja" et ses joueurs techniques auront manqué de mordant devant dans les moments importants, en partie à cause du choix de se passer d'un attaquant de pointe. Pire, leur jeu fait de possession de balle outrageuse (jusqu'à 80% face au Maroc), surnommé "tiki taka" tourne au ridicule. Au point que Luis Enrique, débarqué de la sélection, a affirmé sur la plateforme Twitch : "J'ai regardé les demi-finalistes et je ne vois personne de meilleur que l'Espagne." Ou quand une philosophie de jeu tourne à l'aveuglement sur son propre niveau. Depuis leur sacre en 2010, les Espagnols n'ont pas dépassé les huitièmes de finale. Triste.