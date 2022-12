Coupe du monde : ce qu'il faut savoir de d'Argentine de Leo Messi, redoutable adversaire des Bleus en finale

Une dernière marche à gravir pour les Bleus et quelle marche ! L'équipe de France affronte l'Argentine en finale de la Coupe du monde dimanche (16h) pour ce qui promet d'être un grand match et pas forcément une partie de plaisir. La France vient chercher un troisième titre Mondial et réussir l'exploit de remporter une Coupe du monde deux éditions de suite. L'Argentine quant à elle veut remettre la main sur la Coupe, qui lui échappe depuis 1986 et veut prendre sa revanche sur le groupe tricolore, son bourreau en huitièmes de finale du Mondial 2018.

Messi en mission

Pour Lionel Messi, les choses n'ont jamais été aussi claires. Il ne lui reste qu'un titre à décrocher pour parachever le chef d'oeuvre qu'est sa carrière : une Coupe du monde. Car c'est le seul trophée qui lui manque pour clore le débat une bonne fois pour toutes pour savoir qui est le plus grand footballeur de tous les temps. Messi est donc en mission lors de ce Mondial 2022 puisqu'à 35 ans, l'attaquant du PSG joue probablement son dernier tournoi.

Un titre de Coupe du monde permettrait à Leo Messi d'éclipser en partie Maradona, véritable divinité en Argentine. Pourtant, Messi a beaucoup plus gagné que Maradona et même Pelé. Sept Ballons d'Or, quatre Ligues des champions, une avalanche de championnats et de coupes avec Barcelone puis le Paris SG, une Copa America en 2021, son seul trophée majeur avec l'Argentine, qui attendait ça depuis 1993. Le génial N.10 a inscrit des buts par centaines, enchanté le monde de ses dribbles, ses passes, ses inventions, sa vitesse, qui suscitent l'effroi des adversaires, l'extase des supporters, la stupeur admirative des amoureux du football.

Il est le capitaine de la sélection argentine, son meilleur buteur (96 buts), celui qui en a le plus porté le maillot (171 sélections). En Coupe du monde, il n'aurait pas toujours brillé ? Avec onze buts et huit passes décisives, il trône au sommet des joueurs les plus décisifs de la compétition reine. Dimanche, il deviendra celui qui en a disputé le plus de matches (26 en cinq éditions), devant Lothar Matthaüs. Mais Messi ne l'a toujours pas gagnée. Il a buté trois fois contre l'Allemagne dont une en finale en 2014. Et en 2018, il a été décevant contre la France en huitième (4-3), éclipsé par Kylian Mbappé, futur champion du monde.

Durant ce Mondial, Messi a ajouté une arme à sa panoplie : une touche d'agressivité dans l'attitude, qui plaît tant en Argentine. Au Qatar, il a affiché un visage méconnu de chambreur, vindicatif et colérique après la victoire de l'Albiceleste face aux Pays-Bas, avec son désormais fameux "Qué miras, bobo ? (Qu'est-ce que tu regardes, abruti ?, NDLR)", adressé à un adversaire. Ce sens de la provocation était consubstantiel à Maradona, comme ses excès, cette rage, cette soif de revanche sur la terre entière.

Mais Messi n'aura jamais l'aura quasi mystique qui entoure Maradona, victoire ou pas dimanche. Mais il ne la recherche pas. Les prises de paroles de l'attaquant du PSG restent rares et sans relief. Son image lisse, moins "bling-bling" que celle de son rival portugais Cristiano Ronaldo, a seulement été ternie par une condamnation pour fraude fiscale en 2017, quelques semaines avant son mariage avec Antonella, son amie d'enfance, mère de ses trois garçons. C'est uniquement crampons aux pieds que Messi est immense. S'il est sacré dimanche, il pourra sans contestation possible s'asseoir à la table de Maradona. Celui-ci ne fut pas toujours tendre avec son cadet, mais il dit ceci en 2010 : "Maintenant, je sais quel joueur occupera ma place dans le football, et son nom est Lionel Messi."

Messi, pas si seul

Non seulement l'Argentine compte dans son groupe l'un des plus grands joueurs de l'histoire, mais l'attaquant est formidablement bien entouré. L'Albiceleste peut s'appuyer sur le talent de Julian Alvarez, joueur de talent que personne n'attendait à un tel niveau. Venu surtout pour apprendre, il a franchi les étpaes plus vite que prévu et s'est imposé comme l'avant-centre titulaire face à la défaillance de Lautaro Martinez. Avant la finale de dimanche, le jeune attaquant de Manchester City (22 ans) en est déjà à quatre buts.

Messi peut aussi compter sur deux bons lieutenants : Rodrigo De Paul et Alexis Mac Allister. Comme Alvarez en attaque, les deux hommes ont pris de l'importance au milieu de terrain. De Paul était certes un titulaire en puissance, mais le forfait de Giovani Lo Celso lui a donné plus de responsabilités. Avec un gros volume de courses et une vraie solidité technique, le joueur de l'Atlético Madrid est désormais incontournable pour Scaloni.

Mac Allister de son côté est la vraie surprise de la sélection argentine au Qatar. Milieu de terrain de Brighton, il est le fils d'un autre international argentin, Carlos Mac Allister, qui a joué avec Diego Maradona deux matches sous le maillot argentin avant de devenir député puis secrétaire d'Etat aux Sports. Au Qatar, Mac Allister fils a compensé par sa polyvalence les difficultés physiques d'Angel Di Maria et les prestations décevantes de Leandro Paredes, qui eux étaient très attendus.

L'Argentine possède également des joueurs de talents en défense, comme Nicolas Otamendi et Cristian Romero. Pas très grand et pas très rapide, pour ne pas dire désormais vraiment lent, Otamendi (34 ans) a pourtant fait parler l'expérience, notamment dans les duels, à terre ou dans les airs. Au Qatar, il a évolué à un excellent niveau dont on ne le pensait plus capable. A ses côtés, Romero représente l'avenir de l'Albiceleste en défense. A 24 ans, titulaire à Tottenham, il fait partie des 19 Argentins qui découvrent la Coupe du monde. Hésitant en début de tournoi, il est monté en puissance. En cas de besoin, Scaloni peut même passer à cinq derrière en faisant entrer Lisando Martinez, arrivé cet été à Manchester United et autre élément d'avenir.

Enfin, les Argentins ont un dernier atout redoutable, leur gardien Emiliano "Dibu" Martinez, qui a impressionné en arrêtant les deux premiers tirs aux buts contre les Pays-Bas. Mardi face à la Croatie, "Dibu" a de nouveau été important sur penalty, mais cette fois indirectement : c'est en effet lui qui avait conseillé à Messi de frapper fort et haut face à Dominik Livakovic, ayant remarqué que le gardien croate était très efficace et rapide sur les arrêts à ras de terre. Gardien sans fioriture et à l'éclosion tardive, Martinez réussit par ailleurs un tournoi très solide au Qatar avec, outre ses exploits sur penalty, un arrêt primordial en toute fin de match contre l'Australie (2-1).

Lionel Scaloni, un sélectionneur discret aux portes de la gloire

A tout juste 44 ans, Lionel Scaloni pourrait inscrire dimanche son nom au fronton des grands entraîneurs argentin, à côté de ceux de César Luis Menotti et Carlos Bilardo qui ont amené l'Albiceleste à ses deux titres en mondiaux, en 1978 puis 1986. Nommé à la tête de la sélection en 2018 après le règne de Jorge Sampaoli, Scaloni peut, quelque trois ans plus tard, envisager d'ajouter une Coupe du monde à la Copa America remportée en 2021.

Le contraste entre l'ombrageux Sampaoli et le calme Scaloni ne pourrait être plus grand. Après l'élimination des Argentins en huitième de finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, sa nomination avait été critiquée en raison de son manque supposé de qualifications pour ce poste. "Il n'est même pas capable de diriger la circulation", avait asséné la légende Diego Maradona dans la presse. Scaloni n'avait encore jamais été entraîneur principal, se contentant d'un rôle d'assistant lors de la campagne de Russie. Il ne devait initialement rester à son poste que deux mois, le temps de trouver un remplaçant définitif à Sampaoli.

Il héritait d'une équipe déboussolée après sa défaite en 2014 contre l'Allemagne en finale de la Coupe du monde, ses deux autres revers en Copa America aux tirs au but face au Chili en 2015 et 2016 et enfin son élimination spectaculaire en Russie (4-3) face à la France, future championne du monde. Sa première tâche a été de faire revenir Lionel Messi en sélection nationale. La "Pulga" s'en était déjà brièvement retiré en 2016 et l'élimination prématurée en Coupe du monde en 2018 ne semblait pas de nature à le convaincre d'y rester. Mais le prodige s'est laissé persuader par la vision du jeu du nouveau sélectionneur et la présence d'anciens joueurs comme Pablo Aimar, Roberto Ayala et Walter Samuel dans l'encadrement.

Scaloni a également apporté du sang neuf. Sur les 26 joueurs argentins sélectionnés pour le Qatar, 19 participent à leur premier Mondial : Molina, Romero, Lisandro Martinez, Alexis Mac Allister, etc. Avant la défaite inattendue contre l'Arabie saoudite en phase de groupe de la Coupe du monde, Scaloni avait conduit l'équipe argentine à une série de 36 matches consécutifs sans défaite, dont un titre en 2021 en Copa America contre le Brésil, premiers lauriers conquis par la sélection en 28 ans.

Décrite par Messi lui-même comme "un gros coup dur", cette défaite contre les Saoudiens (2-1) n'a pas dissuadé Scaloni de conserver ses recettes tout en concédant quelques changements, étoffant notamment la ligne d'attaquants avec Julian Alvarez. Par la suite, cinq victoires ont suivi et dimanche au stade de Lusail, Scaloni pourrait accomplir ce qu'aucun sélectionneur argentin n'a réussi avant lui : un doublé Copa America/Coupe du monde.

Le palmarès de l'équipe d'Argentine

Coupe du monde : 18e participation

Meilleur résultat : vainqueur en 1978 (en Argentine) et 1986 (au Mexique)

Copa America : 43 participations

Meilleur résultat : vainqueur à 15 reprises en 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021.

Classement Fifa : 3e