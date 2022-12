Coupe du monde : ce qu'il faut savoir de l'équipe du Maroc, suprenant adversaire de la France en demi-finale

Il s'agit tout simplement de la première nation africaine à se qualifier dans le dernier carré d'une Coupe du monde. C'est exploit, c'est le Maroc qui l'a réalisé en battant le Portugal (1-0) en quart de finale. Une équipe surprenante, vaillante et que personne n'attendait à ce niveau de la compétition. L'équipe de France ferait bien fort de se méfier de cet adversaire méconnu, qu'elle n'a jamais rencontré en compétition, uniquement en match amical. Voici ce qu'il faut savoir des Lions de l'Atlas.

Le Maroc, défense de fer et supporters en feu

Qui aurait parié que le Maroc s'inviterait en demi-finale du Mondial ? Première nation africaine à atteindre le dernier carré, les Lions de l'Atlas impressionnent : premiers du groupe F avec aucune défaite, puis victoires successives contre l'Espagne (0-0 a.p., 3 t.a.b. à 0) et le Portugal (1-0), deux favoris. Le tout avec une recette simple : solidité défensive et solidarité de chaque instant. Meilleure défense du Mondial (1 but encaissé) autour de son grand gardien Yassine Bounou, le Maroc est plus prudent en attaque, même si Hakim Ziyech ou Youssef En-Nesyri sont prêts à frapper en contre.

Contre les Bleus, le Maroc sera privé de son attaquant remplaçant Walid Cheddira, exclu samedi et suspendu pour la demi-finale.

Cinq matchs contre la France seulement

Il n'y a eu que cinq confrontations dans toute l'histoire entre les Bleus et les Lions de l'Atlas, jamais en compétition officielle, avec un bilan favorable à la sélection tricolore : trois victoires, un match nul et un autre gagné par le Maroc aux tirs au but. La première rencontre se tient le 5 février 1988 au stade Louis-II de Monaco, choisi pour accueillir la finale de l'amical "Tournoi de France". Les Français dirigés par Henri Michel, non qualifiés pour l'Euro-1988, l'emportent 2-1 grâce à un but de Yannick Stopyra.

Lors du dernier duel, le 16 novembre 2007 à Saint-Denis, Henri Michel est encore sur le banc, mais celui du Maroc cette fois. Dans un Stade de France comble, les Bleus se font rejoindre 2-2 en fin de match avec un but de Youssef Mokhtari. Raymond Domenech profite de ce match amical pour voir à l'oeuvre des jeunes comme Karim Benzema et Samir Nasri, passeur décisif et buteur.

Entre les deux, les Bleus se déplacent à Casablanca dans le cadre du tournoi Hassan-II : ils remportent le trophée en juin 2000 (5-1) et, deux ans plus tôt, s'inclinent aux tirs au but en mai 1998 (2-2, 5-6 t.a.b.) juste avant de devenir champions du monde. Dans une séquence célèbre du documentaire "Les yeux dans les Bleus", le coach Aimé Jacquet taquine Zinédine Zidane, qui "n'a pas pu s'empêcher" de faire des "gri-gris", emporté par les "Zizou ! Zizou !" du public. L'autre amical s'est tenu en janvier 1999 à Marseille, avec l'unique but de la partie inscrit par Youri Djorkaeff.

Des têtes connues en France

Après la Tunisie lors de la phase de groupes, les Bleus retrouvent une autre nation du Maghreb et plusieurs joueurs nés en France, comme le capitaine Romain Saïss et l'ailier d'Angers Sofiane Boufal, habitué des pelouses de Ligue 1. L'une des stars des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi, évolue au Paris SG depuis 2021. Il est le meilleur ami au PSG de Kylian Mbappé, qui lui a rendu visite à Doha lors de son jour de repos dimanche. Mais Hakimi a surtout des racines espagnoles, son pays de naissance.

En plus de Boufal, un autre Angevin garnit les rangs du Maroc, le jeune milieu Azzedine Ounahi, 22 ans, l'une des révélations du tournoi. Le défenseur Achraf Dari évolue de son côté à Brest, tandis que Zakaria Aboukhlal joue au Toulouse FC. Nayef Aguerd, pilier de la défense blessé contre l'Espagne mais toujours au Qatar, a ravi les supporters de Dijon puis de Rennes, avant de rejoindre West Ham cet été.

À 47 ans, le sélectionneur franco-marocain Walid Regragui est né en région parisienne, à Corbeil-Essonnes, et a effectué quasiment toute sa carrière professionnelle en France, à Toulouse, Ajaccio ou Grenoble. Il a remplacé au pied levé Vahid Halilhodzic, autre visage connu dans l'Hexagone, à la fin du mois d'août. L'ancien arrière droit a été champion partout où il est passé, au FUS Rabat, à Al-Duhail au Qatar et au Wydad Casablanca, avec qui il a surtout remporté la dernière Ligue des champions d'Afrique. Finaliste de la CAN-2004 comme joueur, le natif de Corbeil-Essonnes a rejoint le staff de la sélection en 2012, au début de sa carrière d'entraîneur, avant de passer numéro un avec succès.

Supporters de feu, le monde arabe s'enflamme pour le Maroc

Soutenue au Qatar par une marée de supporters, la sélection marocaine est la grande surprise de cette Coupe du monde. L'incroyable rêve continue et le Maroc s'enflamme pour un exploit sensationnel jusqu'ici jamais réalisé par une équipe africaine ou arabe. Le Maroc jouera mercredi sa place en finale contre la France, l'ancienne puissance colonisatrice avec qui les relations ne sont pas au beau fixe actuellement, visas et Sahara occcidental obligent.

Une nouvelle fois après la qualification des Lions de l'Atlas, des marées humaines sont descendues dans la rue au coup de sifflet final, du nord au sud du royaume, jusque dans les régions les plus reculées. Jamais un pays africain ou arabe n'avait auparavant réussi à dépasser les quarts de finale. Le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 avaient échoué aux portes du carré final du plus prestigieux des tournois.

Une marée de supporters célèbrent la qualification du Maroc en demi-finale dans les rues de Rabat, la capitale © AFP - FADEL SENNA

Dans la soirée après la victoire contre le Porugal, Casablanca, le temple du football marocain, était tout illuminée de rouge, la couleur du maillot national et du drapeau frappé de l'étoile verte, partout présente sur les monuments, dans les vitrines, les échoppes, les marchés, dans les craquages des fumigènes. L'engouement populaire est tel que les premières fresques géantes ont déjà été peintes à l'effigie de Hakim Ziyech et du coach Walid Regragui.

Au delà des frontières du royaume, l'équipe marocaine enthousiasme le continent africain et le monde arabe. De Gaza à Tunis en passant par Alger ou Dakar, les victoires successives du Maroc ont fédéré les supporters qui poussent d'une seule voix derrière les Lions. Après le triomphe surprise du Maroc contre l'Espagne, Al Jazeera a parlé de "la vague d'euphorie" qui a porté le monde arabe. A Jérusalem-Est, Ramallah et Gaza, les Palestiniens ont bruyamment célébré samedi la qualification historique marocaine, avec force feux d'artifice, cris de joie et klaxons.

La joie des supporters du Maroc dans les rues de Rabat, la capitale © AFP - FADEL SENNA

La cause palestinienne s'est elle invitée dans les rues du Maroc, des supporters arborant le drapeau de la Palestine au côté du leur. En Algérie, malgré les vives tensions qui l'opposent au royaume voisin, et le silence officiel, le site spécialisé DZfoot, qui compte plus d'un million d'abonnés sur Twitter, a applaudi des Lions de l'Atlas "Héroïques, sensationnels. Mabrouk Mabrouk".

Le Maroc en bref