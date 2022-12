Coupe du monde : "cette fois ça va être pour nous" espère Guido Petti avant la finale France-Argentine

A 28 ans, Guido Petti fait partie de cette génération d'Argentins qui n'a jamais vécu de titre mondial. "Malheureusement je n'étais pas né quand ils ont gagné le championnat du monde avec Maradona en 1986. Ca me fait plaisir d'être en finale comme en 2014 mais j'espère que cette fois ça va être pour nous."

ⓘ Publicité

Le deuxème ligne de l'UBB n'est bien sûr pas le seul, digne représentant d'un pays de passionnés qui s'arrête ou presque de respirer tous les quatre ans. "C'est toujours la même ambiance. Ca vibre pour le foot. Les gens attendant quatre années de leur vie pour ces moments là. C'est toujours chaud, tout le monde est dans la rue après chaque victoire. Il n'y a pas de pays plus passionné pour le foot que l'Argentine. J'aimerais qu'on soit champion pour le pays, pour l'équipe, pour Messi. Il y a du monde qui attend ça."

"Il n'y a aucun doute que c'est Messi le meilleur joueur"

Guido Petti n'a pas manqué un seul match de ce Mondial. Et assure que la défaite surprise face à l'Arabie Saoudite n'a pas douché son enthousiasme. "Ca a mal commencé, dans le foot ça peut arrriver. On avait confiance dans l'équipe et on avait raison."

Guido Petti n'a pas manqué un match de la sélection pendant cette coupe du monde. © Radio France - Justine Hamon

Ce dimanche, il sera devant son écran avec ses compatriotes dans un restaurant de Bordeaux pour le sacre de l'Argentine de Lionel Messi. Les Bleus de Kylian MBappé ne lui font pas peur.

"Il n'y a aucun doute que c'est Messi le meilleur joueur. MBappé vient de commencer, on ne peut pas dire qu'il a eu une grande carrière. Messi a déjà sept Ballon d'Or, MBappé n'en a pas. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Juste qu'à mon avis, Messi c'est mieux."

Celui qui a chanté plus de 70 fois l'hymne argentin avec la sélection le chantera une fois de plus. Et en cas de victoire, il a promis qu'il arrivera lundi à l'entraînement de l'Union Bordeaux-Bègles avec le maillot ciel et blanc.