Coupe du monde : Coman, Varane et Konaté absents de l'entraînement à deux jours de la finale Argentine-France

Trois absences remarquées ce vendredi à l'entraînement de l'équipe de France : celles des défenseurs Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, ainsi que de l'ailier Kingsley Coman, qui seront "préservés" à deux jours de la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine.

ⓘ Publicité

Kingsley Coman était déjà absent de la séance de jeudi en raison d'un "petit syndrome viral" selon l'explication donnée par la Fédération française de football. "Son état n'inspire pas d'inquiétude particulière quant à la finale de dimanche", avait-elle précisé. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont été malades avant lui mais ont fait leur retour à l'entraînement.

"On n'a pas peur du virus", a réagi Ousmane Dembélé en conférence de presse ce vendredi après-midi. "Dayot et Adrien ont eu mal à la tête et au ventre. Je leur ai fait du thé au miel et gingembre. On espère que tout le monde va aller mieux pour la finale", a expliqué l'ailier des Bleus. "Quand Dayot a eu le virus, il est resté dans sa chambre le premier jour et le lendemain cela allait mieux. Pour les joueurs et le staff cela ne nous inquiète pas. On a juste pris des précautions", a précisé Ousmane Dembélé.

Face à la maladie qui touche le groupe depuis quelques jours , causée selon Deschamps par les "températures qui ont baissé" au Qatar ou encore "la climatisation", l'équipe de France a en effet pris des précautions sanitaires : les contacts entre Upamecano, Rabiot et le reste du groupe avaient notamment été limités avant la demi-finale, a expliqué le sélectionneur.