Coupe du monde : contre la Tunisie, les Bleus ont un effectif à faire tourner et une dynamique à "préserver"

L'équipe de France affronte la Tunisie mercredi (16h), dans le cadre de la Coupe du monde organisée au Qatar. Les Bleus sont confrontés à l'exercice d'équilibriste habituel des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale avant leur dernier match de poules . Didier Deschamps a l'opportunité de faire tourner son effectif, mais doit prendre garde à ne pas briser la "dynamique" créée par deux victoires en deux matchs.

Les remplaçants postulent pour une place de titulaire

Avant ce dernier match, les "coiffeurs" - surnom ingrat désignant les remplaçants - sont donc dans les starting-blocks. Ils auront sans doute l'opportunité d'aider la France à sécuriser la première place du groupe D, avec la perspective de tomber contre un adversaire plus abordable en huitième. Pour cela, un match nul lui suffira, voire une défaite si l'Australie ne remporte pas une large victoire contre le Danemark à la même heure. Mais au-delà du classement, il faut donc surtout prolonger l'euphorie d'une entame de tournoi prometteuse.

"Le fait d'avoir cette tranquillité-là, comme le Brésil et le Portugal (qualifiés également), laisse un peu plus de marge. Mais il ne faut en aucun cas galvauder ce troisième match. La dynamique est importante en interne", a affirmé le sélectionneur Didier Deschamps, resté très secret mardi sur l'étendue de sa rotation. De nombreux changements peuvent être envisagés.

Un effectif au complet

En défense, la menace de suspension qui plane sur Jules Koundé, averti contre le Danemark, plaide pour une mise au repos du Barcelonais au profit de Benjamin Pavard. Après deux titularisations, Dayot Upamecano pourrait laisser sa place à l'un des nombreux défenseurs centraux de l'effectif, comme Ibrahima Konaté ou William Saliba. L'encadrement devra aussi faire un choix pour Raphaël Varane qui a besoin de rythme après avoir été sur le flanc pendant cinq semaines, et pour Theo Hernandez, seul arrière gauche de la liste. Testé à ce poste à l'entraînement, Eduardo Camavinga est prêt à dépanner.

Youssouf Fofana, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi espèrent eux aussi un peu de temps de jeu au milieu, comme Marcus Thuram et Kingsley Coman en attaque.

L'équipe de France a en tout cas commencé son entraînement de veille de match au complet, avec le retour du gardien remplaçant Alphonse Areola, ménagé lundi, dans le stade Jassim bin Hamad climatisé de Doha. Les vingt-quatre joueurs à disposition de Didier Deschamps se sont échauffés lors du premier quart d'heure ouvert aux médias, dont les trois gardiens en marge du groupe.

La dynamique est moins sereine pour les Tunisiens, qui n'ont de leur côté pris qu'un seul point pris en deux matches, et sont donc condamnés à créer l'exploit pour avoir une chance d'atteindre les huitièmes de finale, en espérant un faux pas de l'Australie face au Danemark. "On a une occasion en or de se racheter, de réaliser quelque chose de grand", a souligné le défenseur de Lorient Montassar Talbi, qui compte sur les nombreux supporters tunisiens venus au Qatar pour porter les Tunisiens, qui n'ont toujours pas marqué en deux matches.

