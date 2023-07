Coupe du monde de foot : Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse des Bleues, a débuté en Dordogne

Une fierté pour tout un club. La footballeuse Eugénie Le Sommer fera son entrée en lice dans la Coupe du monde de football féminin, avec l'Equipe de France, dimanche 23 juillet à 12 heures. L'attaquante fait la fierté du club de Trélissac, là où elle a marqué ses premiers buts , à l'âge de six ans. Arrivée en 1995, celle qui est devenue depuis la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues a joué en Dordogne durant trois années.

"Elle avait un beau pied droit !", se souvient encore Patrice Batailler, le speaker actuel du club. A l'époque, il est déjà un fervent supporter et vient régulièrement voir l'entraînement des jeunes. Il est tout de suite impressionné par Eugénie, la seule fille qui joue au milieu des garçons : "C'était une battante, une petite fille très sportive, on voyait qu'elle avait du potentiel".

De Trélissac à la Coupe du monde

Patrice Batailler se souvient d'avoir discuté avec Eugénie Le Sommer et que la joueuse avait déjà une idée précise de ce qu'elle voulait atteindre. "Elle avait envie de progresser, d'aller plus loin, c'est incroyable d'y être arrivée", souligne le speaker. Après un début de carrière en tant que jeune au FC Lorient, elle rejoint en 2010 l'Olympique Lyonnais. Dès la première saison, elle devient meilleure buteuse du club, remporte le championnat de France et la Ligue des champions, la première d'une longue série.

Avec l'Equipe de France, elle devient la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues en 2020. "Quand on voit ses exploits sportifs, ça fait vraiment plaisir", se réjouit Patrice Batailler qui continue de suivre la footballeuse sur les réseaux sociaux et la regardera avec fierté pendant la Coupe du monde. D'autant qu'Eugénie le Sommer fait son retour sur la scène internationale, rappelée par Hervé Renard, alors qu'elle avait été mise de côté par l'ancienne sélectionneuse Corinne Diacre.

Un "bel exemple" pour les jeunes

Mais surtout, ce parcours est "un bel exemple pour le club", juge le speaker. Notamment pour les équipes féminines qui n'existaient pas à l'époque où Eugenie Le Sommer foulait la pelouse de Trélissac. "Ca veut dire que le club est une base importante pour le football féminin", ajoute-t-il.

Il souhaite à l'attaquante de "marquer de beaux buts" et à l'équipe de France de remporter la compétition. La France fait figure d'outsider mais le speaker n'a aucun doute qu'Eugénie Le Sommer représentera dignement le football féminin français. Le premier match de poule se déroule dimanche 23 juillet à 12 heures contre la Jamaïque. Les françaises affronteront ensuite le Brésil et le Panama.