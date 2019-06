Coupe du monde de foot féminin 2019 : les Bleues veulent leur billet pour les 8e de finale

Après une très belle entrée en matière vendredi soir et une victoire (4-0) face à la Corée du Sud, place à une rencontre beaucoup moins évidente sur le papier, face à la Norvège, vainqueure du Nigéria (3-0) lors de son premier match.

L'ambiance promet d'être tout aussi chaude, à guichets fermés, devant 35.000 spectateurs à Nice. Et autant vous dire que les filles ont des fourmis dans les jambes. Déjà, l'attente avait été longue avant le premier match, mais là c'est encore pire. On a hâte, très hâte de jouer, à l'image de Viviane Asseyi l'attaquante française.

Match à suivre en direct sur France Bleu ce soir à 21h, les amis n'oubliez pas de noter dans un coin de votre tête.

Antoine Kombouaré quitte Dijon, mais garde un œil sur les Bleues

D'ailleurs parmi les téléspectateurs ou radiospectateurs de ce soir, il y aura peut-être Antoine Kombouaré. L'ex-entraîneur du DFCO nous l'a dit, il va se reposer dans les prochaines semaines avant de penser éventuellement à reprendre une autre équipe. Mais il va aussi suivre plus tranquillement cette coupe du monde féminine.

En tout cas ce match France-Norvège il est très important puisqu'en cas de succès, les filles de Corine Diacre seraient qualifiées pour le prochain tour, et les huitièmes de finale.

Les Etats-Unis impressionnent

Un mot des Américaines pour termine, on les présente comme les favorites à leur propre succession, et on a sans doute un peu raison, la preuve avec cette entrée en matière incroyable mardi soir au stade Auguste Delaune de Reims : tenez-vous bien, victoire 13 à 0 face à la Thaïlande !

C'est du jamais vu, il faudra regarder de près d'ailleurs le parcours de l'attaquante américaine Alex Morgan, elle a déjà planté cinq buts en un seul match, record égalé.