Coupe du Monde de foot féminin : encore 15 000 places à vendre pour France - Norvège à Nice

Nice, France

On ne peut pas dire que ça se bouscule à Nice pour assister aux rencontres de la Coupe du monde de football féminin à l'Allianz Riviera. Six sont prévues entre le 7 juin et le 7 juillet (voir programme ci-dessous) et à moins d'un mois du début de la compétition, le taux de remplissage dans l'enceinte niçoise est le plus faible des neuf stades retenus pour accueillir la compétition.

Le plus faible taux de remplissage à Nice

A l'heure actuelle, seulement 26 % des places mises en vente à l'Allianz Riviera ont trouvé preneurs contre 100 % par exemple à Lyon ou 61 % à Valenciennes. Le match de l'équipe de France contre la Norvège le 12 juin est celui qui se vend le mieux. 20 000 billets ont été vendus pour voir les joueuses de Corinne Diacre. Mais cela signifie aussi qu'il reste 15 000 places disponibles.

En tout, pour les six matchs à l'Allianz Riviera, 55 000 billets ont été vendus. Sur les neuf stades, 770 000 places ont trouvé preneurs sur 1,3 millions disponibles.

Taux de remplissage par stade

Nice - Allianz Riviera 26 %

- Allianz Riviera 26 % Montpellier - Stade de la Mosson 37 %

- Stade de la Mosson 37 % Rennes - Roazhon Park 43 %

- Roazhon Park 43 % Le Havre - Stade Océane 50 %

- Stade Océane 50 % Reims - Stade Auguste Delaune 51 %

- Stade Auguste Delaune 51 % Paris - Parc des Princes 55 %

- Parc des Princes 55 % Grenoble - Stade des Alpes 55 %

- Stade des Alpes 55 % Valenciennes - Stade du Hainaut 61 %

- Stade du Hainaut 61 % Lyon - Stade des Lumières 100 %

Programme des rencontres à Nice