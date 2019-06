Coupe du monde de foot féminine 2019 : Sakina Karchaoui l'explosive

Sakina Karchaoui c'est une fille du sud , de Miramas où elle a grandi , où elle a commencé à "taper dans le ballon" avec les garçons dans son quartier. Elle est arrivée très jeune à Montpellier, elle a intégré le centre de formation du MHSC à l'âge de 13 ans .Cela fait dix ans qu'elle est au club.

"On se construit quand on est loin de sa famille, on apprend à être autonome" Sakina Karchaoui