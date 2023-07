Coupe du monde féminine de foot : "Ils voulaient me coincer sur le terrain", se souvient la première arbitre

"Il a vraiment fallu que je me fasse ma place", se remémore Geneviève Dalle. La Mosellane de 73 ans, qui habite aujourd'hui à Serémange-Erzange, est la première femme à avoir arbitré un match de football professionnel en France, en 1967. France Bleu Lorraine a recueilli son témoignage à l'occasion du lancement de la Coupe du monde féminine de football , jeudi 20 juillet, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Françaises d'Hervé Renard entreront dans la compétition dimanche midi, avec un premier match face à La Jamaïque.

Geneviève Dalle a découvert le football quand elle était petite. Elle jouait dans la rue, avec les enfants de son quartier. Très vite, elle veut en faire plus. Mais à cette époque, les équipes féminines n'existent pas. La jeune femme se tourne donc vers l'arbitrage, un univers dominé par les hommes. Geneviève Dalle a dû faire face à des remarques misogynes dès le concours d'arbitrage. "C'était des arbitres de la Ligue qui m'interrogeaient", se souvient-elle. "À la fin, l'un d'eux m'a dit : 'Comme on ne peut pas vous coincer avec les questions théoriques, on vous coincera sur le terrain."

Moins de gros mots et d'injures

"Les choses étaient vraiment claires, normalement je ne devais pas réussir cet examen", affirme l'ancienne arbitre. Et les difficultés continuent une fois arrivée sur le terrain. "Il y avait les gens qui étaient pour et ceux qui étaient contre, évidemment. Quand je me présentais sur un terrain pour arbitrer, j'étais toujours plus ou moins mal accueillie. Les délégués qui me recevaient venaient me voir à la mi-temps et me présentaient presque des excuses parce que je tenais mon rôle sur le terrain et qu'il n'y avait rien à redire de ce côté-là."

"Cette situation s'est atténuée au bout d'un an", continue Geneviève Dalle. "Ensuite, les gens étaient contents quand c'était moi qui arrivait pour arbitrer parce que les personnes sur le terrain étaient plus respectueuses de l'arbitre que si j'avais été un homme. Il n'y avait pas de gros mots ni d'injures."

"La porte n'est toujours qu'entrebâillée"

Aujourd'hui, la Mosellane s'est éloignée des terrains de football. Mais elle reconnait que la place des femmes dans ce sport a bien évolué. "On voit des équipes féminines, des matchs internationaux féminins... Je reconnais que c'est une grande marche en avant par rapport à ce qui existait", témoigne Geneviève Dalle. "En même temps, j'ai passé mon examen d'arbitre il y a plus de cinquante ans. Donc le féminisme n'était pas aussi développé. Je travaillais, mais les femmes au boulot étaient aussi très mal vues. Il n'y avait pas que le foot qui posait problème !"

Plus de cinquante ans plus tard, l'ancienne arbitre assure qu'il reste encore "beaucoup de travail à faire". "Il faut faire comprendre au grand public que les femmes sont tout à fait capables de tenir un rôle aussi important que les hommes", explique-t-elle. "Donc la porte s'est légèrement entrebâillée, mais elle n'est toujours qu'entrebâillée, il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'il restera toujours des gens contre l'émancipation des femmes..."