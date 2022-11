Coupe du monde de foot : le Vieux-Moulin de Vernon apparaît sur le maillot de l'équipe de France

L'emblématique Vieux-Moulin de Vernon (Eure) apparaît sur le maillot officiel des Bleus pour le mondial au Qatar. Plus exactement au niveau du torse et du dos, sur le maillot extérieur, blanc, que les joueurs de l'équipe de France pourraient porter lors des prochains matches contre le Danemark ou la Tunisie.

"Ça a été une belle surprise !", s'est exclamé le maire de Vernon, François Ouzilleau, interrogé sur France Bleu Normandie. "__Ce sont des jeunes de la commune qui m'ont envoyé une photo du maillot via les réseaux sociaux", il y a environ un mois, a ajouté l'élu. Il faut de bons yeux pour distinguer le Vieux-Moulin parmi plusieurs symboles français, comme le coq ou l'Arc de Triomphe.

François Ouzilleau se dit "très fier d'avoir ce lieu emblématique et remarquable sur le maillot de l'équipe de France, et je ne doute pas que ça lui rendra hommage, et surtout que ça lui procurera le plus de chance possible pour réussir la compétition". Le maillot signé Nike est censé incarner la "fusion du patrimoine et de l'avenir du pays". Il est inspiré de la toile de Jouy, créée dans les Yvelines, à Jouy-en-Josas en 1760.