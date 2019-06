Coupe du monde de foot : "Les filles peuvent être aussi fortes que les garçons"

La Coupe du monde féminine de foot débute ce vendredi soir avec le match d'ouverture entre les Bleues et la Corée du sud à Paris. Et les jeunes footballeuses de Sainte-Luce-sur-Loire espèrent qu'après la compétition elles n'auront plus droit à des réflexions désobligeantes.

Cette Coupe du monde féminine de foot, en France, les joueuses de moins de 18 ans du club de Sainte-Luce-sur-Loire ont hâte qu'elle commence. Parce que le foot, elles adorent ça, parce que les Bleues les inspirent, mais aussi parce qu'elles espèrent qu'après la compétition elles n'entendront plus de réflexions désobligeantes quand elles disent qu'elles font du foot.

"Quand j'ai dit que je voulais faire du foot, mon père n'était pas très à l'aise"

Parce que c'est encore souvent le cas. Pas au sein de leur club où la section féminine vient de fêter ses 20 ans, mais en dehors. Même pour Flavie qui vient pourtant d'une famille de footeux. "Ma cousine a fait du foot. Mais quand j'ai dit à mon près que je voulais en faire, il n'était pas très à l'aise. Pour lui, c'est un sport pour les garçons". Et elle a eu droit à des commentaires plutôt désobligeants pour le seul de ses matchs qu'il est venu voir. "Donc, je veux lui prouver que les filles peuvent être aussi fortes que les garçons".

Pour ça, elle compte sur la Coupe du monde, comme sa coéquipière, Romane. Elle aussi a droit à des réflexions de la plupart des garçons. "Ils sont toujours à dire : t'es une fille, tu fais du foot, t'es nulle. Après, il y en a aussi qui acceptent et qui trouvent ça normal". Souvent une fois que les filles leur montrent qu'elles savent jouer, elles aussi.

"Avant, on parlait que des garçons"

Elles espèrent que la Coupe du monde va aider à "normaliser" le foot féminin, notamment parce que les matchs vont passer à la télé. Tous ceux des Bleues sont par exemple sur TF1 qui retransmettra aussi la finale. "Avant, on parlait que des garçons, les filles passaient pas du tout à la télé, on en parlait pas du tout", s'agace Jeanne. "Petit à petit, ça se développe, et c'est ça qui est très intéressant".

"J'espère qu'elles vont aller chercher la première étoile !"

Elles savent bien que plus les Bleues iront loin, plus on parlera d'elles. "J'espère qu'elles vont aller chercher la première étoile !", s'enthousiasme Jade. Et que, si c'est le cas, elles auront droit aux même honneurs que les garçons sacrés champions du monde l'an dernier.