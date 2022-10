Coupe du monde de foot : pas de diffusion de matchs sur écran géant à Orléans

Comme Paris, Marseille ou encore Tours, Orléans n'installera pas d'écran géant ni de fan-zone pour la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre). "On avait pris la décision, depuis un certain temps (...) déjà par rapport aux décès qu'il y a pu avoir lors de la construction des stades, par rapport aux stades climatisés qui ne sont pas en adéquation avec la politique écologique menée par la ville d'Orléans" explique l'adjoint aux sports Thomas Renault qui dit également, à titre personnel, considérer comme une "aberration" de "disputer une Coupe du monde en plein mois de novembre, ce qui bouleverse le calendrier."

La diffusion de matchs coûterait cher à la municipalité

Si la période n'est pas propice aux fan-zones extérieures, avec le froid hivernal, pour la ville, une diffusion sur écran géant signifierait une facture de plusieurs milliers d'euros. "A peu près 30.000 euros pour trois matchs" précise Thomas Renault. "Aujourd'hui, il n'est pas question de mettre autant d'argent pour une diffusion comme ça. Je pense qu'on peut largement mieux faire avec une somme pareille."

Je préfère largement que nos concitoyens aillent consommer dans [des] restaurants

Thomas Renault invite les supporters à se rendre dans les restaurants et cafés d'Orléans qui diffusent les matchs. Une ambiance plus chaleureuse, assure-t-il, et qui fera du bien au commerce local. "De plus en plus de cafetiers et de restaurateurs proposent la diffusion des matchs. Je préfère largement que nos concitoyens aillent consommer dans ces restaurants, pour accroître leur chiffre d'affaires." Et si la France se qualifie pour les demies, voire la finale ? La Ville d'Orléans pourrait-elle changer d'avis sur l'écran géant ? "On n'a pas l'habitude de changer nos positions (...) non, ça ne bougera pas. Quoiqu'il arrive, ça ne bougera pas."