Kylian Mbappé flambe avec l'équipe de France à la coupe du Monde en Russie, et s'apprête à disputer le quart-de-finale contre l'Uruguay. Il y a un peu plus de deux ans, en Gironde, il privait le Stade Brestois d'une finale de coupe de France Gambardella au Stade de France.

Nous sommes le 23 avril 2016, et le Stade Brestois rêve de Stade de France. En quart-de-finale de Gambardella, la coupe de France des moins de 19 ans, les petits Ti Zefs se sont joué de Lyon, une référence des centres de formation français, et s'apprêtent à affronter Monaco, une autre référence, en demi-finale. Le match se joue sur terrain neutre, au stade Jean-Antoine Moueix de Libourne.

A cet âge-là, les réputations précèdent les plus grands espoirs. Et Eric Assadourian, le directeur du centre de formation brestois, sait que Kylian Mbappé est le principal danger pour Brest. A 18 ans, malgré un an de moins que la majorité de ses coéquipiers, Mbappé est titulaire. Face à lui, Brest titularise ses grands espoirs à lui : Gautier Larsonneur, Corentin Jacob, Guillaume Buon et Ibrahima Sissoko.

"Il nous a fait rêver"

Mbappé débloque le match à la demi-heure. En faisant du Mbappé. Larsonneur, devenu depuis titulaire en Ligue 2, se souvient bien de l'instant.

Gautier Larsonneur : "On lui met un ballon sur le côté, il déborde, et arrive en face à face contre moi. Il avait déjà la lucidité que la France connait désormais. Il avait déjà cette faculté de glisser la balle là où il le fallait. Il la met sous mon pied, alors que j’essaie de boucher l’angle au maximum.

Monaco prend sa revanche du match de 2014 où Gautier Larsonneur avait sorti un penalty d'Anthony Martial. L'ASM l'emporte 2-0. En finale, l'AS Monaco bat Lens 3-0, mais on se souvient moins du match que de la scène de la mi-temps.

Gautier Larsonneur : "A son âge, et pour un joueur avec ces qualités de vitesse-là, avoir une finition pareille, c’est exceptionnel. Il sait quoi faire devant le but, et il fait souvent le bon choix. Il a passé un cap aujourd’hui, il est devenu un joueur majeur. C’est tout à son honneur car il n’a pas brûlé les étapes, et il a répondu présent en passant de Monaco à Paris. "

Samedi dernier, les joueurs du Stade Brestois ont vécu ensemble le huitième de finale contre l'Argentine, et Gautier Larsonneur a été étonné du match livré par Kylian Mbappé. "Dire qu’on n’est pas surpris, c’est manquer de lucidité. Il nous a fait rêver. On s’est tous levé de la table avec le groupe, car on est tous supporteurs de l’équipe de France. Avoir un joueur *facteur X* comme lui, c’est une grande chance. " Reste à voir s'il aura les même espaces face à l'Uruguay. "Même sur les petits espaces, il peut faire la différence. Il est complet, il n’est pas que rapide. Quand il s’entend bien avec un joueur, on voit des échanges de balle de très haut niveau. Ça nous permet de rêver de quelque chose de sympa."

