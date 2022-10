Coupe du monde au Qatar - le point sur les villes d'Alsace qui diffuseront ou pas les matchs

La coupe du monde de football commence dans un mois tout juste. Le match d'ouverture est prévu le 20 novembre au Qatar. Il opposera le pays hôte à l'Equateur. La France , elle, entrera en lice dans un mois et deux jours le 22 novembre face à l'Australie.

De nombreuses villes de France et d'Alsace ont déjà annoncé qu'elles ne diffuseraient pas sur écran géant les matchs de la coupe du monde pour protester contre la tenue de la compétition au Qatar.

Il y a d'abord Strasbourg. La capitale alsacienne a été l'une des premières en France à dire non à la retransmission des matchs. Façon selon la maire Jeanne Barseghian de protester contre les violations des droits humains au Qatar et la tenue d'une coupe du monde dans des stades climatisés. Même indignation à Obernai où le maire Bernard Fischer évoque une "aberration" de faire jouer des matchs en plein désert . Il n'organisera donc rien. Mais il ajoute qu'il s'agit aussi d'une question d'argent à l'heure de la sobriété énergétique et au moment où les prix de l'énergie plombent les budgets.

Pas d'écran géant non plus prévu à Colmar, Illkirch, Mulhouse ou Sélestat, là encore pour des raisons économiques. Mais aussi parce que la coupe du monde se tiendra en pleine période froide et en plein pendant les marchés de Noël.

Quelques communes quand même se distinguent. A Saverne, le maire promet d'ouvrir une salle avec écran géant si la France se qualifie pour la finale. Erstein et Molsheim pourraient faire de même en cas de (très) beau parcours des footballeurs tricolores même si rien n'est encore décidé.

Ne pas se priver de la fête

Enfin Wissembourg ouvrira une salle dès les quarts de finale si les Bleus se qualifient.

La maire de la ville se dit pourtant indignée par cette coupe du monde au Qatar. "Ce que je trouve ahurissant, c'est que la coupe ait lieu au Qatar. Cela faisait cela dit bien longtemps qu'on le savait. Je viens d'apprendre que les Jeux asiatiques auraient lieu en Arabie Saoudite mais là c'est pareil, c'est à se demander qui réfléchit. Et d'habitude les compétitions se passent en été, on peut se retrouver en extérieur, là il faudra le faire en hiver, chauffer des salles, alors qu'on nous demande de réduire nos factures énergétiques" plaide Sandra Fischer Junck, la maire de la ville.

Mais pour elle, pas question de priver par principe sa population de la fête. "J'ai dit pas d'écran géant, car nous avons des difficultés à clôturer nos budgets à cause des factures énergétiques. Nous ne louerons pas d'écran. Mais j'ai une salle de spectacle. Donc à partir des quarts de finale, si la France est en lice, on utilisera la salle pour diffuser les matchs car cela reste un moment important pour les citoyens de se retrouver autour de cette effervescence, ce n'est pas le moment de priver les personnes de ce type de rencontres populaires et entraînantes" dit-elle.

Les mairies promettent quasi toutes en revanche de prendre des arrêtés qui permettraient par exemple aux cafés qui voudraient diffuser les matchs d'étendre leurs terrasses.