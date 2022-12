Coupe du monde de football : au Stade Lavallois, le match Maroc-Portugal déchaîne les passions

Il y a ceux qui vont louper la rencontre parce qu'ils seront sur le terrain. Et c'est le cas du défenseur Bryan Goncalves, dont une partie de la famille est d'origine portugaise. Le joueur évoluera sur la pelouse du stade Robert Diochon en Normandie, contre QRM pile au moment du 8e de finale.

**"**On essayera de suivre ça quand même. Soit au moment où je sortirai ou soit à la fin, on verra" sourit Goncalves un peu la mort dans l'âme. Ce ne sera pas la même pour Yasser Baldé, blessé, dont la maman est marocaine. Lui pourra apprécier la rencontre du Mondial depuis son canapé. "D'habitude, honnêtement, je fais les déplacements. Blessés ou pas. Mais là c'est compliqué (rires). J'ai dit aux copains que ce ne serait pas professionnel d'être sur le banc à regarder avec mon téléphone" déclare cet amoureux des Lions d'Atlas.

Pas de chambrage avant le match !

En tout cas il y a une règle d'or dans le vestiaire du Stade lavallois actuellement : pas de chambrage. "On a déjà signé des pactes. On ne chambre pas, on se dit juste bonjour" rigole Yasser Baldé. "Quand ça parle du Portugal, je pars et quand ça parle du Maroc, ils partent". Ils, c'est Yohan Tavares, Anthony Gonçalves et Bryan Goncalves qui sont tous d'origine portugaise.

**"**J'évite de chambrer Yasser aussi parce qu'en cas de déconvenue.... quand on me chambre je peux me vexer" explique Goncalves. On comprend bien qu'en matière de sélections internationales, ils n'ont pas tous le même maillot, mais ils éprouvent la même passion à supporter leurs équipes. "Quand ça marque ou que ça loupe des trucs je casse tout, je démonte ma télé" plaisante Bryan Goncalves. "Zak est mon voisin [Zakaria Naïdji, attaquant du Stade Lavallois, ndlr]. L'autre jour contre la Suisse il m'a entendu (rires). J'ai toqué chez lui, j'ai voulu arracher sa porte" se marre-t-il.

"Moi je m'excuse auprès de ma fille" poursuit Yasser Baldé, "parce qu'à chaque fois que le Maroc marque elle sursaute. Je vis le truc comme si j'étais avec les joueurs" confie le défenseur Tango de 29 ans qui n'attend qu'une chose : être un jour appelé par la sélection marocaine.

