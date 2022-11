Coupe du monde de football : "Être performant au maximum" confie l'arbitre mayennais Jérôme Brisard

Il a décollé pour Doha, au Qatar ce mardi 8 novembre 2022. Le Mayennais Jérôme Brisard va vivre au plus près la Coupe du monde de football. Le licencié aux Francs Archers Laval travaillera sur l'assistance vidéo (VAR) pendant la compétition. fin septembre, lors d'un point presse organisé à Clairfontaine, les six arbitres français retenus pour le Mondial ont fait part de leur fierté.

ⓘ Publicité

Servir le jeu

"C'est une joie de faire partie de cette aventure. Que ce soit en tant qu'arbitre central, arbitre assistant, quatrième arbitre, on a la chance de pouvoir faire la plus belle compétition de football au monde, la plus importante. On a juste envie de profiter au maximum et d'être performant dans le champ d'action qui nous sera donné. On est là pour servir le jeu" confie Jérôme Brisard. "Moi, je rêve de matchs où il y a seulement dix fautes, beaucoup de buts, des envolées, aucune discussion. Mais c'est totalement utopiste__. On est des amoureux du sport, du football, donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'enthousiasme" poursuit-il.

Les six arbitres français à la coupe du Monde