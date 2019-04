Coupe du monde de football féminine: le club bas-rhinois de l'Entente Bruche Hasel avant-gardiste

Niederhaslach, France

Mélodie Goepp, dirigeante à l'Entente Bruche Hasel, est très bien placée pour parler du football féminin et de son évolution. Il y a une quinzaine d'années, elle était la seule à jouer au foot dans son village, à Oberhaslach, et elle devait se faire une place dans l'équipe des garçons. Depuis les choses ont bien changé, l'Entente Bruche Hasel compte sept équipes féminines, toutes les catégories étant représentées (de l'âge de cinq ans jusqu'aux séniors). 85 filles sont inscrites sur 230 licenciés. C'est l'un des rares clubs en Alsace à avoir des filles et des garçons dans toutes les catégories.

Fabienne et Mélodie Goepp, mère et fille, dirigeantes à l'Entente Bruche Hasel. © Radio France - Lucile Guillotin

"Les parents emmènent plus naturellement leurs filles au foot alors qu'avant ce n'était pas du tout le cas" admet Mélodie Goepp, "ça rentre dans les mœurs, et la Coupe du monde va encore accélérer les choses, en espérant un beau parcours de l’équipe de France, mais peu importe il y aura la médiatisation. Toutes nos jeunes demandent si elles peuvent aller voir des matchs donc on sent une réelle envie de participer à cet événement. C'est une chance d'accueillir la Coupe du monde en France".

La Coupe du monde aura lieu du 7 juin au 7 juillet. L'équipe de France effectue un match de préparation ce lundi 8 avril face au Danemark à Strasbourg au stade de la Meinau (21h). 130 jeunes de l'Entente Bruche Hasel assisteront à la rencontre.