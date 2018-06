Bernard Maligorne : "En 1987, le directeur sportif de l'époque, Slavo Muslin, entre en contact avec un agent qui nous présente Jorge. Il vient en stage avec nous, en Suède, dispute plusieurs matches. C'était un pur défenseur axial. Pas très technique, à la relance incertaine, mais il avait un bon jeu de tête et une bonne culture défensive. J'ai un bon souvenir du joueur, et un souvenir encore meilleur de la personne. Il était curieux. Il venait me voir l'après-midi, pour traduire des mots, avancer dans la langue."

Bernard Maligorne : "On avait une défense qui tenait la route, un bon milieu mais on avait des lacunes dans l'efficacité. Et on ne s'est pas maintenus. Jorge était le premier ennuyé car il sentait le potentiel de l'équipe. D'un commun accord avec le Président Yvinec, il a quitté le club. Le Président n'était pas à l'initiative du recrutement. Or, il aimait bien que ça passe par lui. Il n'était pas satisfait des matchs de Jorge. Même si on s'était maintenus, je ne suis pas sûr qu'il serait resté en D2 (...) Dommage qu'il ne soit pas arrivé dans un contexte très serein, après l'éviction de Raymond Keruzoré, la perte de plusieurs joueurs partis au Matra Racing. Dans un climat plus apaisé, on aurait dû faire mieux"