Coupe du monde de football : la finale Argentine-France retransmise au Zenith de Pau ce dimanche

Il y aura bien un écran géant à Pau pour suivre la finale de la coupe du monde de football entre la France et l'Argentine ce dimanche 18 septembre à 16h. Après avoir fait planer le doute, la ville de Pau indique que la rencontre sera retransmise au Zenith. Les entrées sont gratuites, sur inscription au préalable.

Pour avoir sa place, il faut se rendre sur l'application mobile Mavillefacile , et s'inscrire via l'onglet "Finale de la coupe du monde de football". Les inscriptions sont ouvertes à partir de ce jeudi 15 décembre, à 14h. 5 500 places sont prévues pour accueillir les supporters des Bleus. 2 500 places assises et 3 000 places debout.

Le Zenith ouvrira à 14h30 le jour du match. Si vous ne vous êtes pas inscrit au préalable, vous pourrez tout de même vous présenter à l'entrée, une demi-heure avant le coup d'envoi, pour accéder au Zénith s'il reste des places.