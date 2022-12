Coupe du monde de football : "Regragui et Giroud, c'est un impact très positif pour Grenoble"

Les Bleus ont souffert mais les Bleus sont passés. Ils sont qualifiés pour la finale du Mondial après leur victoire face au Maroc (2-0) , ce mercredi. Ils affronteront l'Argentine, en finale, ce dimanche pour ramener la troisième étoile et la Coupe à la maison. Reste que ce match face au Maroc laissera des traces positives, en particulier pour l'Isère et Grenoble, avec les deux figures d'Olivier Giroud et de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, tous deux passés par Grenoble et le GF38.

France Bleu Isère : D'abord, un mot sur le match d'hier. Cette victoire 2-0 vous a-t-elle surpris ?

Frédéric Sougey : Non, parce que je m'attendais une équipe du Maroc de qualité, on a vu qu'elle n'était pas là par hasard, on a quand même beaucoup souffert sur ce match. Les Français auraient peut-être pu se mettre à l'abri en première mi-temps. Après, l'essentiel est acquis avec cette qualification pour la finale, on n'en demande pas plus. En tout cas, beaucoup de respect pour cette équipe du Maroc qui a montré que sa place dans le dernier carré était tout sauf usurpé.

Vous avez tweeté hier soir "Le Roi ce soir s'appelle Antoine Griezmann". C'est votre homme du match ?

C'est mon homme de la coupe du monde même. Antoine Griezmann n'est pas toujours dans les statistiques parce qu'il n'a pas marqué encore sur cette compétition mais il apporte beaucoup : il était partout, en défense, au milieu, en attaque, il a fait une compétition magnifique. Et quand je dis "l'homme de la Coupe du monde", ce n'est pas qu'au niveau français, je pense même que sur la globalité de la compétition, je n'ai pas vu mieux pour l'instant que lui.

Que va-t-il rester dans ce match France-Maroc ? Vous parliez de de Walid Regragui, de la façon dont il avait transformé l'équipe, que va-t-il rester de ça, notamment chez les Franco-marocains ?

Beaucoup de fierté sans doute. C'est la première fois qu'une équipe africaine atteint les demi finales de la Coupe du monde. On parle des Franco-marocains, moi j'ai aussi envie de parler aussi des grenoblois : ce qui m'a marqué sur le match, c'est la longue accolade entre Olivier Giroud et Walid Regragui, ils ont rendu tous les deux très fiers leur pays, et cela rejaillit aussi sur Grenoble puisqu'on rappelle que les deux sont passés par Grenoble et se sont même côtoyés l'espace de quelques semaines en 2008 sous le maillot grenoblois.

Maintenant, le plus dur commence peut-être pour le Maroc. Le pays va être un peu plus attendu et notamment sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, en se positionnant clairement comme une équipe favorite. Cela fait très longtemps que le Maroc n'a plus gagné un titre, donc ça va être le prochain défi pour les Marocains.

Vous pensez que ce match peut donc avoir un impact positif pour Grenoble ?

Forcément. Je pense d'ailleurs que le club du GF38 en profite aussi sur les réseaux sociaux en rappelant que les deux garçons sont passés sous le maillot grenoblois. C'est d'autant plus positif qu'au delà de la réussite sportive, c'est deux très bons mecs. Walid Regragui l'a encore montré après la défaite en ayant que des mots généreux envers l'équipe de France, c'est un impact très positif pour Grenoble. Un peu plus avec Olivier Giroud qui a été formé ici et qui est du cru. Mais globalement grâce aux deux.

On vous a invités aussi. Frédéric Sougey, car vous êtes un spécialiste du monde amateur. Comment cette Coupe du monde - qui fait polémique sur beaucoup de points et qui se déroule en hiver - est-elle ressentie dans le monde amateur ?

Je n'ai pas du tout le sentiment qu'il y a un boycott. Déjà au niveau des clubs, c'est sûr et certain. Après, dans les cas individuels, peut-être qu'effectivement certains ont décidé de boycotter.

Après, l'impact négatif est clairement là puisqu'on a eu des matchs en semaine à 18h ou à 20h et forcément cela a été compliqué pour les entraînements du monde amateur. Moi, je connais quelques entraîneurs qui m'ont dit que c'était compliqué de préparer les matchs parce que les joueurs n'étaient pas forcément présents aux entraînements, parce qu'on a beaucoup de franco-portugais ou de franco-marocains, et globalement des amoureux du ballon. Le soir, on préfère rester au chaud devant la télé que d'aller aux entraînements. Il y a eu aussi des besoins d'adaptation du fait des matchs de l'équipe de France. Petite anecdote : le district de l'Isère avait programmé un tour de Coupe de l'Isère dimanche à 14h30. Or, dimanche à 16h, il y a la finale de la coupe du monde. Donc face au tollé, le district n'a pas mis 24h à communiquer en promettant de trouver une autre date. Donc ça a un impact en terme de programmation, cela bouscule le calendrier, car le monde amateur continuer de jouer pendant ces semaines de coupe du monde.

Allez, un petit pronostic pour dimanche ?

Une victoire 2-0 avec un doublé de Kylian Mbappé. Allez non, un but d'Olivier Giroud, ce serait bien que notre Grenoblois marque en finale.