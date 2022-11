Coupe du monde : découvrez la composition de l'équipe de France qui affrontera l'Australie

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann.

Pour l' entrée en lice des Bleus dans la Coupe du monde , ce mardi soir à 20h contre l'Australie, Didier Deschamps a finalement décidé de laisser Raphaël Varane sur le banc, afin de le ménager, le temps qu'il se remette totalement de sa blessure . Le sélectionneur aligne Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano à la charnière centrale.

ⓘ Publicité

Le reste de la composition est sans surprise, avec Benjamin Pavard arrière droit et Lucas Hernandez arrière gauche. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot composeront le milieu de terrain. A l'attaque, Ousmane Dembélé sera à droite, Kylian Mbappé à gauche, Antoine Griezmann en meneur et Olivier Giroud seul en pointe.

La composition complète

Lloris - Pavard, I. Konaté, Upamecano, L. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - O. Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.