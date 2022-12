Coupe du Monde : Denis Morcel, kiné de l'Équipe de France de football, raconte l'épopée des Bleus

Il vit dans l’ombre des footballeurs depuis près de 30 ans. Il est au sein du vestiaire des Bleus depuis 2014. Denis Morcel, kinésithérapeute à Colombelles dans le Calvados, a vécu un mois qu'il n'oubliera jamais au Qatar. Entre déception, fierté et immense respect envers le sélectionneur Didier Deschamps, retour avec Denis Morcel sur une compétition (presque) historique pour les Bleus

France Bleu Normandie : comment vous sentez-vous après la défaite d'hier soir ?

Denis Morcel : C'est très dur à digérer. On est dans les retrouvailles avec les familles. Il vaut mieux ne pas trop repenser à ce qui s'est passé hier soir. Personnellement, je ne suis pas prêt à me remettre dedans. Je ne peux occulter la chose, mais il ne faut pas trop y penser, je reçois des messages de soutien, mais ça fait toujours mal. Hier soir, on était dans l'ascenseur vers la victoire et d'un coup, les câbles ont pété, ça a été terrible.

Beaucoup de fierté tout de même avec le parcours réalisé ?

DM : Complètement. Mais tout le mérite en revient au patron (Didier Deschamps). Je le répète souvent quand on parle de Didier. Deux jours après la finale de 2018, le journal l'Equipe a titré "Deschamps, le champion du monde du management", c'est totalement le cas ! Surtout que depuis le mois de septembre, on est passé de mauvaises nouvelles, en mauvaises nouvelles concernant nos joueurs cadres. On a perdu Christo (Christopher Nkunku) avant de partir, on a perdu Karim (Benzema), on a perdu Lucas (Hernandez). On a pris cher et malgré tout, il a réussi à amener le bateau jusqu'au bout, presque jusqu'au bout. Il était là contre vents et marées. On a été diminués par ce virus, on a jonglé. Il y a des joueurs qui ont raté deux journées d'entraînement. La performance est incroyable.

On a senti, de l'extérieur, un groupe soudé, une famille, faut-il s'appuyer sur ces valeurs à l'avenir ?

DM : On aura toujours un groupe soudé. Il y a une vraie qualité de vie avec cette référence qu'est le maillot. Que ce soit pour le staff ou pour les joueurs. Et ça, ça tire vers le haut. Le coach laisse toujours dire qu'il n'y a rien de plus haut que l'équipe de France. Cette culture-là, il est capable de la partager et de l'inculquer aux joueurs. Mais il y a quand même eu des périodes chaotiques, mais là encore, Didier Deschamps a réussi à nous remettre sur les rails et à faire ce qu'on en est aujourd'hui.

Un nouveau groupe est né au Qatar ?

DM : Oui, et toujours autour de Didier, c'est un actif, il aime ses joueurs, il aime son staff et c'est ce qui fait que la mayonnaise prend. Dans ce mondial, on a vu dans le groupe France des personnalités différentes, avec des egos différents et il y a des joueurs qui n'ont pas joué, mais qui ont été là comme des fous à pousser. Il y a des joueurs qui ne sont pas des leaders qui ont pris la parole. On a ressenti une osmose générale, ça fait partie des choses merveilleuses qu'on a pu vivre.

Le retour à la réalité s'annonce brutal ?

DM : C'est clair, ça fait bizarre parce qu'en termes d'organisation, c'était le top. Il y avait une vraie proximité, que ce soit le camp d'entraînement, que ce soit les stades où avec le camp de base, on avait l'impression de rentrer tous les soirs à la maison. On pouvait courir dans le parc de l'hôtel, on n'était pas les uns sur les autres. Il y avait des coins cosy comme le coin où les joueurs se retrouvaient pour jouer aux cartes ou pour jouer à la Playstation. Pour nous, on avait une salle de soins qui ressemblait à une suite. Effectivement, c'est avec un petit pincement au cœur que je vais reprendre l'avion, je ne sais pas si je suis content de rentrer. On quitte quand même un endroit exceptionnel.

Le SM Caen pour se consoler

DM : Je vais maintenant retrouver mon cabinet à Colombelles, on va essayer de suivre le Stade Malherbe contre Vire en Coupe de France. Bon, j'ai des amis virois et j'ai des joueurs au cabinet, mais après les Bleus, mon coeur reste caennais. Je suis content de redevenir, après les Bleus, supporter du Stade Malherbe de Caen.