Coupe du monde : Didier Deschamps fait confiance à son équipe-type pour défier les Anglais

On prend les mêmes et on recommence. Didier Deschamps a décidé d'aligner la même composition de départ pour affronter les Anglais, ce samedi, en quarts de finale du Mondial, que face à la Pologne. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud composent toujours le trio d'attaque, juste devant Antoine Griezmann. Kylian Mbappé risque d'être particulièrement surveillé par l'arrière-garde anglaise, surtout Kyle Walker, le défenseur qui est censé le marquer. L'attaquant du PSG est toujours meilleur buteur du Mondial avec cinq réalisations en quatre matchs.

A l'autre bout du terrain, Hugo Lloris va fêter sa 143e sélection, devenant le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, devant Lilian Thuram. Le gardien de Tottenham est, d'ailleurs, l'un des deux français titulaires, avec Raphaël Varane, à évoluer dans le championnat anglais, la Premier League. Sur le banc des Bleus, William Saliba (Arsenal) ou encore Ibrahima Konaté (Liverpool) jouent aussi en Angleterre.

La composition des Bleus

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.