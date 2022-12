Coupe du Monde :"Dieu c'était Maradona, Messi est notre idole" explique Nahuel, supporter argentin de Dordogne

Ce dimanche 18 décembre, Nahuel Martinez sera dans son restaurant, la Cueva Argenta à Périgueux. Entouré de supporters argentins (et de quelques français), devant la finale de la Coupe du Monde 2022 : Argentine - France. Il a diffusé tous les matchs de son pays pendant cette Coupe du Monde.

L'Argentine attend une chose, que Lionel Messi remporte une Coupe du Monde, l'un des seuls trophées qu'il n'ait jamais gagné. Ce dimanche, c'est la dernière occasion de sa carrière.

Lionel Messi, en Argentine, c'est un dieu ? "Non, le dieu c'était Maradona. Messi c'est quelqu'un de très important pour les argentins. C'est un joueur exceptionnel, une idole. C'est pour ça qu'on veut que l'Argentine gagne dimanche contre la France."

Mais devant Lionel Messi et l'Argentine se dresse la France. "Oui, elle nous fait peur, c'est la France. C'est une très grande équipe, avec des joueurs d'exception, comme Kylian Mbappé. Il est entrain de prendre le même chemin que Messi, ça sera dans quelques années. On espère que dimanche, Messi sera encore le plus fort."

Le match sera à vivre en direct sur France Bleu, coup d'envoi à 16h.

