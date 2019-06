coupe du monde du monde féminine 2019 : les ex stéphanoises Pauline Peyraud-Magnin, Julie Debever et Maéva Clémaron

Le coup d'envoi de la coupe du monde féminine en France débute vendredi 7 juin. Les bleues affrontent la Corée du Sud au Parc des Princes à 21h00. Dans les 23 joueuses sélectionnées par Corine Diacre il y a trois anciennes stéphanoises : Pauline Peyraud-Magnin, Julie Debever et Maéva Clémaron.

Hervé Didier, entraîneur des filles de l'ASSE entre 2008 et 2017

Saint-Étienne, France

Pauline Peyraud-Magnin est la gardienne d’Arsenal (Angleterre). Elle a évolué à l'AS Saint-Étienne 1 saison (2015-2016), prêtée par Lyon. La joueuse de 27 ans compte 2 sélections en bleues. Pour Hervé Didier c'est "une fille fougueuse, elle a la rage de gagner. Pauline a d'énormes qualités et un caractère très affirmé. Je pense que pour être gardienne de but il faut être un peu spéciale, dans l'état d'esprit dans la combativité, il ne faut pas avoir peur et Pauline a ces qualités-là".

Hervé Didier a aussi côtoyé Julie Debever pendant 3 ans. La défenseure de 31 ans compte 48 matchs à Saint-Étienne. "Elle est athlétique, élancée, et dans le football féminin c'est important d'avoir ce type de joueuse capable de jouer long. Pour le moment elle aura un rôle de remplaçante un peu comme Pauline. Elle doit se tenir prête si Corine Diacre a Besoin d'elle". Celle qui joue désormais à Guingamp a 3 sélections.

Enfin Maeva Clémaron "la fille" d'Hervé Didier. "On a fait 9 ans ensemble donc on a tissé des liens. Elle a débuté en première division à 16 ans au poste de milieu défensif. Ces principales qualités sont l'agressivité, l'intensité qu'elle met pour récupérer les ballons". La joueuses aux 4 sélections à jouer 98 matchs sous le maillot Verts. "Il va falloir être performant quand la sélectionneuse aura besoin d'elle. À chaque fois que Maeva est entrer en équipe de France elle a été performante".