Coupe du monde : "On est ici pour jouer au football", réagit Noël Le Graët, concernant les polémiques

Alors que les critiques pleuvent sur l'organisation du Mondial de football au Qatar, Noël Le Graët réagit ce dimanche sur l'antenne de franceinfo. "Le Qatar n'est pas un pays ennemi, c'est un pays ami", estime le président de la Fédération française de football.

ⓘ Publicité

Interdire aux équipes de porter le brassard "One Love" était selon lui la meilleure chose à faire, une décision adaptée aux "différentes" cultures des 32 pays participants. "Ce n'est pas notre rôle" estime-t-il. "On est ici pour jouer au football, regarder ce qu'il se passe, faire un commentaire au retour mais, pour le moment, notre rôle c'est de bien se comporter sur le terrain et de donner une bonne image de la France", ajoute-t-il.

"Une Coupe du monde c'est fait pour rapprocher les peuples", affirme Noël Le Graët, convaincu qu'il "y a des choses qui s'arrangeront au fil des ans" au Qatar, où l'homosexualité est jugée illégale. "Le Qatar a été désigné il y a 10 ans, les progrès matériels sont évidents, il y a des avancées même si on est loin de ce qui se pratique en Europe", souligne le président de la Fédération française de football.