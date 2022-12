Coupe du monde : Fabian, fervent supporter des bleus, maintient son boycott

Pas question de regarder le match ce soir fait savoir Fabian avec vigueur. "On va continuer d'affirmer les valeurs que l’on défend, même si sportivement cette coupe du monde semble être exceptionnelle" ajoute-t-il, et même s’il reconnaît que c’est de plus en plus dur de résister, pour lui et sa famille. "On se réjouit quand même que la France soit en ½ finale et à deux matchs de remporter sa 3è étoile".

Pas question néanmoins pour ce supporter des bleus, de céder à la tentation et suivre une compétition qui ne respecte pas les droits humains rappelle-t-il. "La FIFA et les organisateurs portent des valeurs qui ne sont pas les miennes".

Le quadragénaire reconnaît qu’il n’est pas facile de faire acte de résistance : "J’ai vécu un enfer samedi, mais est-ce vraiment plus compliqué par rapport à ce que peuvent vivre ces travailleurs qui ont été privés de leurs passeports ? Est-ce que ce je vis est plus dur que ce que vivent les homosexuels menacés de peine de mort dans ce pays (le Qatar, NDLR) * ?* Donc je continue avec mes modestes moyens, je n’impose rien à personne".

Quelle stratégie a-t-il choisi ce mercredi soir pour éviter le match ?

Il hésite encore entre "continuer de lire L’histoire de la coupe du monde (L’histoire de la coupe du monde 1930-2022 de Laurent Luyat, ed. Ramsay, NDLR) et terminer le livre ce soir" ou regarder un film.

Mais il espère bien sûr que les bleus l’emporteront.