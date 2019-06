Coupe du monde féminine : 11,8 millions de téléspectateurs pour France - Etats-Unis, meilleure audience 2019 à TF1

Si les joueuses françaises ont été éliminées du Mondial, les Bleues et le football féminin semblent avoir gagné le coeur des téléspectateurs. Il y avait 11,8 millions de personnes devant le quart de finale France - Etats-Unis et les audiences sont au plus haut depuis le début de la compétition.